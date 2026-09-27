Nijerya’da Türk vakfından 40’ıncı cami

Nijerya’da faaliyet gösteren Türk yardım kuruluşu Daru’l Erkam Vakfı’nın ülkede inşa ettirdiği 40’ıncı cami, ülkenin Niger eyaletinde cuma namazıyla ibadete açıldı.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Niger eyaletine bağlı Chepkezhi köyünde inşa edilen Hz. Hamza Cami’nin açılışına, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Ekrem Solmaz, vakıf yetkilileri, yerel kanaat önderleri ve bölge halkı katıldı. Köy emiri Mohammad Bello, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin bulunduğu bölgede ibadethane ihtiyacının uzun yıllardır devam ettiğini belirtti. Cami kompleksi, ibadethanenin yanı sıra güneş enerjisi panelli su kuyusu, abdesthane ve tuvaletlerden oluşuyor. Projeyle bölge halkının hem ibadet hem de temiz su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlandı. Açılış programında 13 kişi Müslüman oldu. Program kapsamında ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bölge halkına Kur’ân-ı Kerîm hediye edildi. AA

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