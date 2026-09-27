27 Eylül 2026, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Ey ateş,” dedik. “İbrahim için serin ve selâmetli ol.” Onlar İbrahim’e bir tuzak kurmak istediler; Biz de onları büyük bir hüsrâna uğrattık.
Enbiyâ Suresi: 69-70
HADİS:
Akıllı, nefsine boyun eğdiren ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz ise nefsini kötü arzularında alabildiğince serbest bırakan ve Allah’a kuru ümitler besleyendir.
Camiü’s-Sağir, No: 3071
Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.