Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Ey ateş,” dedik. “İbrahim için serin ve selâmetli ol.” Onlar İbrahim’e bir tuzak kurmak istediler; Biz de onları büyük bir hüsrâna uğrattık.

Enbiyâ Suresi: 69-70

HADİS:

Akıllı, nefsine boyun eğdiren ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz ise nefsini kötü arzularında alabildiğince serbest bırakan ve Allah’a kuru ümitler besleyendir.

Camiü’s-Sağir, No: 3071