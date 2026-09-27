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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Netanyahu dipte

27 Eylül 2026, Pazar 00:42
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’nda protestolarla karşılaşan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD’deki konumu ve itibarını yeni bir dip noktasına doğru sürüklediği bildirildi.

Soykırımcıya görülmemiş protesto

 

Haaretz gazetesinin editöryal yazısında, İsrail’in ABD başta olmak üzere en önemli müttefikleriyle stratejik ilişkilerinde benzeri görülmemiş bir kriz yaşadığının altı çizildi.

Beyaz Saray’da İsrail’e sempati duyan bir başkan olmasına rağmen, Binyamin Netanyahu ve liderliğini üstlendiği aşırı sağcı hükümetin verdiği zararın ABD ile ilişkileri yeni bir dip noktasına sürüklediği vurgulandı. Kendisini hala İsrail’in en büyük dostu olarak gören ABD Başkanı Donald Trump’ın dahi “Netanyahu’ya sırtını döndüğü” vurgulanırken, ABD Başkanı’nın da ülkesinde İsrail’e verilen kamuoyu desteğindeki istikrarlı ve şaşırtıcı düşüşün fazlasıyla farkında olduğu belirtildi.

AA

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