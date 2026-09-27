AKOM’dan Marmara’ya uyarı

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdiğini duyurdu.

Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor Yağışların şiddetlenerek hafta boyunca kuvvetli sağanak şeklinde süreceği tahmin ediliyor. Poyrazın saatte 30-60 km hıza ulaşmasıyla sıcaklıkların 15-18 derece seviyelerine inerek mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. İstanbul-ANKA

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