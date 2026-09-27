Manisa Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa’da besicileri ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Hem süt hem de et fiyatlarından dert yanan besiciler artan yem, mazot ve elektrik maliyetleri nedeniyle hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini söyledi. Bir besici, “Sektörden çekileceğiz artık, ‘Yeter’ diyeceğiz. Çalışırken batmak diye bir şey var, bu olsa gerek” dedi. Yem ve mazot maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkati çeken besici, et fiyatlarının da beklentilerini karşılamadığını belirterek, “Bugün etin kilosunu 700-800 liradan kestirmem lazım, aradığım zaman 580 liralardan bahsediyorlar. Böyle devam ederse satacağız, bırakacağız. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı. Bir başka satıcı ise “Son nokta satışta devletin daha hükmedici olması lazım. Hükümetin görevini yapması lazım. Ama çok zayıf kalıyoruz. Böyle olduğu sürece bu ülkede tarım ve hayvancılığın kalkınma ihtimali çok zayıf” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka