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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

“İktidar bu tabloyu görsün”

27 Eylül 2026, Pazar
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, AYM önünde intihar eden emekli üzerinden iktidara tepki gösterdi.

“Buradan iktidara çok açık bir mesaj vardır. Emeklinin artık canına tak etmiştir. Yapılan bu zulüm, bu eziyet, bu haksızlık artık emeklinin canına yetmiştir. Meclis’e bunu gündeme getirdiğimizde diyor ki AKP’liler, ‘E ne yapalım?’ diyor. ‘Emekliler çok yaşıyorlar, uzun yaşıyorlar. Onun için maaş veremiyoruz’ diyor. AKP’liler bunu söylüyor. Bir başkası da diyor ki: ‘E yok bizde.’ diyor. ‘Olmaz, olsa vermez miyiz?’ diyor. Varmış işte. Yüz milyarlarcasını, trilyonları senin yeniyetme gençlerin götürmüş. Varmış o para. Vermemişsin emekliye, yandaşına vermişsin. Buradan iktidara sesleniyorum. Şu tabloyu gelip görsünler. Bir zamanlar esnafın Başbakanlık önünde attıkları yazar kasayı konuşanlar, onu dillerine dolayıp onun üzerinden siyaset yapanlar, emeklinin parasını yandaşa ve etrafındaki çetelere boca ederken emeklinin ne hale geldiğini görsünler” dedi.

Ankara - Anka

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