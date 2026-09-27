Dedektör engellemez

Manisa’da 11 öğrencinin yaralandığı okul saldırısının ardından okullarda şiddetin nasıl önlenebileceği yeniden gündeme gelirken, Prof. Dr. Acar Baltaş, sorunun metal dedektör ve güvenlik görevlileriyle çözülemeyeceğini söyledi.

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Baltaş, şiddetin önlenmesi için okul ikliminin güçlendirilmesi, rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerdeki risk işaretlerinin erken fark edilmesi gerektiğini belirtti. Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’nın aktardığına göre okullarda metal dedektör ve güvenlik görevlisi sayısının artırılmasının şiddetin temel sebeplerini ortadan kaldırmayacağını belirten Baltaş, “Atılması gereken öncelikli adım ‘okul iklimini’ düzenlemektir. Öğrenciler için aidiyet, dikkat, güven ve yetişkin desteğine sahip olmak, alınacak önlemlerden daha kalıcı sonuçlar verir” dedi.

Dijital ortamların zorbalığı farklı biçimlerde sürdürmesine imkan sağlayabildiğini belirten Baltaş, “Toplumsal şartlar da önemlidir. Şiddetin normalleşmesi, ekonomik eşitsizlik, mahallede suç ve şiddetin yaygın olması, madde kullanımı, kesici alet ve silaha ulaşım kolaylığı şiddeti kolaylaştırır” ifadelerini kullandı.

İstanbul-Haber Merkezi