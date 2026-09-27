Seçimin ucu göründü

Siyasette taşlar yerinden oynadı, seçime kadar da yerine oturması zor görünüyor.

1 Ekim’de Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla ülkenin gündemi seçim olacak. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden yapılacak tartışmalarda muhalefetin aday ya da adaylarından çok, Erdoğan’ın tekrar aday olup olamayacağı tartışılacak. 2017 anayasa değişikliği ile kabul edilen Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine göre aday olabilmesi için sadece Meclis’in 360 milletvekilinin erken seçim kararı alması gerekiyor.

Cumhur İttifakı’nın oyları 360’ı bulmadığı için “terörsüz Türkiye” süreci de denklemin içinde yer alacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Erdoğan’ın bir sonraki seçimde son kez aday olacağını ve seçimin TBMM kararıyla 16 Nisan 2028’de yapılabileceğini söylüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, çokça tartışılan şu ifadeyi kullandı: “2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirmemiz gerekiyor...”

Bu sözleri çok tartışılınca, “Orada, ben şunu demek istedim, aslında farklı yorumladılar. Yani Cumhurbaşkanımız 2028 yılında tekrardan aday olmak istiyor. Burada farklı anlamlandırılacak bir şey yok burada” diye sözlerine açıklık getirmeye çalışsa da bu ifadesi tartışılmaya devam ediyor.

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MİLLETİN VERMEDİĞİ YETKİ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya’nın, “Adalar Belediyesi’nde AKP’li belediye başkanı seçtirmek için seçim düzenlendi” ifadesi de tutuklu olan belediye başkanı yerine “vekil” seçimlerinde yaşananların özeti oluyor.

Muhalefetin “siyasî yankesicilik” ve “millî irade gaspı” olarak nitelendirildiği belediye başkan vekili seçimleri önce Üsküdar belediye seçimlerinde yaşananlar, ardından da Adalar Belediyesi için belediye başkan vekili seçiminde yaşananlar milletin iradesine ve demokrasiye yaralar açtı.

31 Aralık 2024 tarihinde yapılan mahallî seçimlerin üzerinden 2.5 yıl geçti. Bu seçimlerde iktidardaki Cumhur İttifakı (AKP ve MHP) büyük yenilgi aldı. Millet, hükûmetten memnun olmadığını verdiği oylarla gösterdi.

Seçimlerde yüzde 37.76 oy alan CHP birinci parti olurken, Başta İstanbul, Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 14 büyükşehir belediyesi ile 22 il belediyesi kazandı. AKP yüzde 35.48 ile 12 büyükşehir, il belediyesini kazanırken MHP sadece 8 il belediye başkanlığını kazandı.

Seçimlerin ardından DEM Partili belediyelere kayyım atanması ile başlayan belediyelerdeki operasyonlara, CHP belediyelere operasyonlar, tutuklamalar ile devam ediyor. Bu arada CHP’li belediyelerden AKP’ye katılımlar olurken, en dikkat çekici olan ise 2023 seçimlerinde ittifak ortağı olan YRP’nin 63 belediye başkanından 34’ü AKP’ye geçti.

2.5 yıl sonra tablo değişti.

Yani, milletin vermediği yetki mahkeme kararları ve transferlerle alınmaya çalışılıyor.

Peki, iktidar açısından yapılan bu transferler ne anlama geliyor, ne getiriyor, ne götürüyor, ne kazandırıyor? Milletten alınmaya yetkinin mahkeme kararları ile alınması kimin işine geliyor?

Bu sorulara cevap verilmesi gerekiyor.

Mesele sadece bir belediye başkanının yerine kimin seçileceği değil.

Asıl mesele, sandıkta ortaya çıkan tablonun seçim dışındaki yollarla değiştirilip değiştirilemeyeceği tartışmasıdır.

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EMANET, LİYAKAT…

İşin özeti Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın “Siyasetin giderek unuttuğu bazı kavramları da hatırlıyoruz: Emanet. Liyakat. Hesap verebilirlik. Kamu ahlakı. Devlet ciddiyeti. Millete sadakat. Bunlar geçmişte kalmış kavramlar değil; Türkiye’nin bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu siyaset zemininin temel taşlarıdır. Demokrat siyasi geleneğin bize öğrettiği hakikat açıktır: Devlet millet içindir. Belediye şehir içindir. Siyaset ikbal için değil, hizmet içindir” ifadelerinde içinde…

Tabiî anlayana.