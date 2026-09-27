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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

“Bunalan dünyaya çare Hz. Peygamber (asm)”

27 Eylül 2026, Pazar 02:47
Dünyanın krizlerden bunaldığına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, “İnsanlığın arayışına çözüm olacak en güçlü reçete, hiç şüphesiz Hz. Peygamber’in (asm) davet ettiği İslâm’ın evrensel ilke ve değerleridir” dedi.

Hz. Muhammed’i (asm) “Manevî Şahsiyeti” ile tanımak ve Risale-i Nur

 

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, “İnsanî, ahlâkî, siyasî, iktisadî ve çevresel krizlerden bunalan dünya, bir güven ve adalet zemini, bir barış ve huzur iklimi aramaktadır. Bu bağlamda insanlığın arayışına çözüm olacak en güçlü reçete, hiç şüphesiz Hz. Peygamber’in davet ve temsil ettiği İslâm’ın evrensel ilke ve değerleridir.” dedi.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi’nde “Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (S.A.V)” başlığıyla düzenlenen Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, insanoğlunun tarih boyunca daima barış, huzur ve güven arayışı içinde olduğunu söyledi.

MADDÎ İMKANLAR ZİRVEDE, KRİZLER EN DERİNDE

İnsanoğlunun varlık sahnesine çıkışıyla yaşıt olan bu arzunun hep varolageldiğini belirten Arpaguş, “Ancak içinde bulunduğumuz çağ, bu anlamda tarihin en kesif arayışlarının yaşandığı bir döneme tekabül etmektedir. Zira insanlığın bilim, teknoloji ve maddi imkanlar bakımından doruğa ulaştığı modern çağ, ne yazık ki bireysel bunalımların, toplumsal ayrışmaların ve küresel krizlerin en derin şekilde hissedildiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.” diye konuştu.

HZ. PEYGAMBERİN (ASM) SÜNNETİ EN ÖNEMLİ REFERANS

Hz. Peygamber’in (asm) sünneti, yaşantısı ve manevî mirasının hem insanlığın bireysel iç huzurunu temin edecek hem de toplumsal adaleti ve küresel barışı tesis edecek en önemli referans olduğunun altını çizen Arpaguş, “Rasul-i Ekrem, her üç alanda da insanlığın öncüsü ve rehberidir. Hz. Peygamber, bizlere ruh ile beden, madde ile mana, dünya ile ahiret dengesini esas alan, insanı her boyutuyla kavrayan bütüncül bir hayat modeli sunmaktadır. Rasulullah’ın varlığa ve hayata dair ilkeli, tutarlı ve dengeli yaklaşımı ve onun şahsında tecessüm eden sabır, şükür, tevekkül, merhamet, affedicilik gibi ahlâkî değerler, modern insanın ruhsal kırılmalarına karşı en etkili manevî reçeteyi oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.

AA

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