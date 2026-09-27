Kanada’da Müslüman okullarına tehdit mesajı

Kanada’da bazı Müslüman okullarına tehdit mesajı içeren e-posta gönderilmesinin ardından, polis soruşturma başlattı. Kanada yerel basınında yer alan haberlere göre, Kanada Müslüman Birliği’ne (MAC) ait 9 okula Müslümanların “katledileceği” yönünde tehdit mesajı içeren bir e-posta gönderildi.

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