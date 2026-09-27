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27 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Kanada’da Müslüman okullarına tehdit mesajı

27 Eylül 2026, Pazar
Kanada’da bazı Müslüman okullarına tehdit mesajı içeren e-posta gönderilmesinin ardından, polis soruşturma başlattı. Kanada yerel basınında yer alan haberlere göre, Kanada Müslüman Birliği’ne (MAC) ait 9 okula Müslümanların “katledileceği” yönünde tehdit mesajı içeren bir e-posta gönderildi.

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“Citizen Vigilante (Vatandaş Kahramanı)” imzasıyla gönderilen e-postada, Müslümanların “katledileceği” tehdidinde bulunuldu ve Kanada’nın “İslâm’dan arındırılacağı” ifadesine yer verildi. MAC Sözcüsü Nabil Sultan, aynı isimsiz e-postanın 24 saat içinde Ontario, Britanya Kolumbiyası ve Quebec eyaletlerindeki okullara gönderildiğini belirterek tehditlerin ardından öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla özel güvenlik görevlileri tuttuklarını kaydetti. Eyaletlerdeki bölge polisleri ise nefret suçları birimlerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığını ifade etti. Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Gary Anandasangaree, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her çocuk güvenli bir ortamda öğrenim görmeyi hak eder ve her aile, çocuğunu okula gönderirken kendini güvende hissetmeyi hak eder. Bu tehditler kabul edilemez.” değerlendirmesinde bulundu.

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AA

Etiketler: ihtida, islamofobi
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