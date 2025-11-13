"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

13 KASIM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

TBMM kararlarına yargı denetimi kalktı

13 Kasım 2025, Perşembe 04:09
AYM’nin son kararıyla, TBMM’nin “parlamento kararı” niteliğindeki işlemleri artık yargı denetimi dışında kaldı. Hukukçular, bu durumun “anayasal denetimsizlik” anlamına geldiğini belirtiyor.

Anayasa Mahkemesi’nin 22 Temmuz tarihli ve 10 Kasım’da Resmî Gazete’de yayınlanan kararıyla, TBMM’nin “parlamento kararı” niteliğindeki işlemlerine yönelik yargı denetimi fiilen ortadan kalktı. Resmî Gazete’de 10 Kasım 2025 tarihinde yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararında, 21 Mayıs 2025 tarihli ve 1450 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimlerine dair TBMM kararına yönelik iptal talebi reddedildi. Hukukçular, kararın “eylemli içtüzük değişikliği” içtihadından vazgeçildiği anlamına geldiğini belirterek “anayasal denetimsizlik” uyarısında bulundu.

Eşi görülmemiş bir denetimsizlik alanı

Anayasa hukukçusu Av. Tolga Şirin, kararı “Türk anayasa hukuku tarihinde eşi görülmemiş bir denetimsizlik alanı” olarak niteledi.

Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Dünkü kararla birlikte, Türk anayasa hukuku tarihinde emsali görülmemiş bir denetimsizlik alanına kapı aralanmıştır. Bundan sonra TBMM’deki çoğunluk, adını “parlamento kararı” koyduğu işlemlerle neredeyse her şeyi yapabilir. Ve hiçbir mahkeme bu işlemlere dokunamaz.” Şirin, OHAL döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin anayasal sınırları zorlayan niteliğini hatırlatarak, “O dönemde olağanüstü hâl gerekçesiyle uygulanan keyfîlik, şimdi olağan döneme taşınmış oldu” ifadelerini kullandı. Kararı “anayasal düzen açısından tehlikeli bir kırılma” olarak tanımlayan hukukçu, “Hukuk camiasının umursamazlığı de en az kararın kendisi kadar ürkütücü” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU

