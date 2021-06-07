Uygur Türklerinin nüfusu tehlikede

Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı insanlık dışı politikalarından biri de doğum kontrol yöntemleriyle nüfusu azaltmak...

Yapılan bir araştırmaya göre, Çin eğer istediği senaryoyu gerçekleştirebilirse Uygur Türkleri ve diğer etnik azınlıkların doğum sayısı 20 yıl içinde 2.6 milyon ila 4.5 milyon azalabilir. Alman antropolojist Adrian Zenz tarafından Uygur Türklerine yönelik asimilasyon ve doğum kontrol çalışmaları ile ilgili kapsamlı bir analiz ve rapor hazırlandı. Zenz, Reuters’a yaptığı açıklamada “Bu rapor, Çin hükümetinin Uygur nüfusuna yönelik uzun vadeli planlarının arkasındaki niyeti ortaya koyuyor” dedi. Rapora göre, Çin’in politikaları neticesinde Doğu Türkistan’ın güneyindeki baskın Han Çinlilerinin nüfusunu yüzde 8.4’ten yaklaşık yüzde 25’e çıkabilir.

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.