Uygurlu Anneler Ankara’ya yürüyor: Sesimizi duyun

Çin Halk Cumhuriyeti’nin çocuklarını alıkoyduğunu söyleyen Uygur Türkü anneler, seslerini duyurmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’dan Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anneler, çocuklarına kavuşmak istiyor. Çocuklarından 5 yıldır haber alamadıklarını söyleyen, İstanbul’da yaşayan Uygur Türkü 7 anne, yetkililerden yardım istemek için İstanbul’dan Ankara’ya doğru yürümeye başladı. Uygur anneler, çocuklarından haber alamadıkları için psikolojik destek alan annelerin olduğunu söylediler. Çok geldik, ama sesimizi hiç duymadınız Ellerinde haber alamadıkları çocuklarının, aile bireylerinin fotoğraflarını taşıyan anneler, çocuklarının sağ olup olmadıklarını bile bilmediklerini dile getirdiler. İstanbul’da çocuklarından ayrı 5 yıldır yaşadıklarını söyleyen anneler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanı, sesimizi duyun. Çok geldik ama sesimizi hiç duymadınız. Lütfen sesimizi duyun” sözleriyle seslendiler. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan anneler, tek taleplerinin çocuklarına bir an önce kavuşmak olduğunu söylediler.

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