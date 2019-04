Vatandaşın seçme hakkına dokunulamaz

İ.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Adem Sözüer, “Vatandaş suçlu gibi gösterilip seçme hakkına dokunulamaz, verdiği oyun geçerliliği tartışılamaz” dedi.

AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK’ya, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe sundu. KHK ile kamu görevine son verilenlerin oy kullanamayacağını iddia eden AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit ettiklerini söyledi. Diğer illere yönelik böyle bir itirazda bulunmayan AKP’nin yalnızca İstanbul için bu konuda bir dilekçe sunması dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilân edilen ve iki yıl süren OHAL boyunca 125 bin 806 kişinin kamu görevine son verildi. T’24’ün haberine göre haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan, idari bir kararla işine son verilen bu kişiler 2016 yılından bu yana gerçekleşen anayasa referandumu ve 24 Haziran genel seçimlerinde oy kullanabildi.

Prof. Adem Sözüer: Hâkimiyet bilâ kaydu şart milletindir

İ.Ü Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Adem Sözüer, bir kişinin seçme hakkından mahrum bırakılabilmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunması gerektiğine dikkat çekti. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Sözüer şu ifadeleri kullandı; “Anayasa, Türk Ceza Kanunu, seçim mevzuatı, YSK içtihadı geçerli olduğu sürece ve ceza yargılaması ile verilip kesinleşmiş bir mahkumiyet olmadıkça; vatandaş suçlu gibi gösterilip seçme hakkına dokunulamaz, verdiği oyun geçerliliği tartışılamaz. Hâkimiyet bilâ kaydu şart milletindir!”

Turgut Kazan: Bugün yargı margı kalmamıştır

AKP’nin başvurusunu Cumhuriyet’e değerlendiren eski İstanbul Baro Başkanı, hukukçu Turgut Kazan, “Bu tam anlamıyla ilkel, çağdışı, insan hakları ve demokrasiyle bağdaşmayan akıl almaz bir istektir. Hukuk içinde değerlendirilemez. Bu da AKP’nin nasıl bir parti olduğunu gösterir” dedi.

AKP’nin KHK’lerle tüm muhaliflerini OHAL’de listelere koyduğunu anımsatan Kazan, “Böyle demokrasi mi olur? Bu durumda AKP kendi kendini seçmiş olur” diye konuştu. Bunun ilk adımının, YSK’nin KHK’lilerin belediye başkanı olamayacağı kararıyla atıldığını ifade eden Kazan, “YSK’nin kararı hukukla ve yasayla bağdaşmayan bir yaklaşımdı. O da kabul edilemez. Ama AKP’nin bu başvurusu hepten ilkelliktir” dedi. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 1989’da verdiği kararla ihraç edilenlerin görevlerine dönmesinin yolunu açtığına dikkat çeken Kazan, “YSK’nin Danıştay kökenli üyelerinin hiç değilse bu kararı bilmelerini beklerdim. Türkiye’de iyi kötü 30 yıl önce yargı buydu. Bugün yargı margı kalmamıştır” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Osman Can: Anayasal temeli yok

Eski AKP MKYK üyesi ve eski AYM raportörü Prof. Osman Can başvurunun anayasal temeli olmadığını vurguladı. Osman Can şu ifadeleri kullandı; “Anayasa 67. Madde kamu hizmetlerinden yasaklı olmayı yasak kapsamında saymıyor. Seçim Kanunu’ndaki ibare ise “Mahkeme kararı” ile verilen yasaklılık kararına işaret ediyor. İhraçlar hem OHAL süresiyle sınırlı, hem de mahkeme kararına dayanmıyor. Başvurunun anayasal temeli yok.” Osman Can ayrıca, YSK’nın kararını paylaştı ve şu notu düştü; “Bu karar seçilme hakkına ilişkindir. Seçme hakkında bu tartışmayı yapmak dahi abestir, zira seçmen olmak kamu görevi yani memuriyet değil.”

AKP’li Yavuz KHK’lıların listesini YSK’ya sundu

KHK’lıların oy kullanması ise, AKP’nin, usulsüzlük yapıldığını iddia ettiği İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesi için yaptığı başvuru ile tartışma konusu haline geldi. AKP 20 Nisan günü İstanbul’da seçimlerin iptal edilmesi için YSK’ya yaptığı başvuruya ek bir dilekçe sundu. KHK ile işten atılan ve İstanbul’da yaşayan seçmenlerin listesinin yer aldığı dilekçede “KHK ile kamu hizmetinden çıkarılmış 14 bin 712 kişinin oy kullandığını tespit edildiği” ifade edildi. AKP’nin ek dilekçesi ile ilgili katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Daha önce KHK’lilerin akrabaları bile oy kullanamaz denmişti. Çok vahim bir durum. Kimlerin oy kullanamayacağı madde 8’de açıkça belirtiliyor. KHK ile atılanların oy kullanamaması gibi bir durum yok. Akıllarına estiği gibi farazi şeylerle başvurular yapıyorlar, bu mümkün olmaz” dedi. AKP’nin başvurusuna çok sayıda hukukçu da tepki gösterdi.