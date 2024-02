Yargı darbesine büyük tepki

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülmesine siyasetçiler büyük tepki gösterdi.

Meclisi suça alet ettiler - Yargıtay kararı hukuken yok hükmünde

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülmesine siyasetçilerden sert tepki geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına rağmen kontrollü Yargı, keyfine göre ülke yöneten Erdoğan’ın ‘korku’larına göre karar veriyor. Muhalafet diyerek bir tavır sınırlaması yapmadan Türkiye’de hukuka, demokrasiye, adalete, bir asırlık gayretlerimize ve geleceğe kıymet veren her bir vatandaşımız Can Atalay’ın Milletvekilliğinin düşürülme çabasına, bu garabete dur demeli, itiraz etmelidir!” dedi.

Bu kararı alanları kınıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararı verdiği Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir.”

Sayenizde kanun devleti bile değiliz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Başörtüsü yasaklarına, siyasi parti kapatma davalarına karşı başvurduğunuz mahkemeleri ezip geçtiniz. Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan Anayasa Mahkemesi’ni tanımıyorsunuz. Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz.”

Adalete gölge düşürdünüz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugüne kadar yargı makamları arasında çözülemeyen bir anayasal devlet krizine, ne yazık ki bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil oldu. Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz. Sayın Erdoğan’ın devlet organları arasındaki sorunu çözmek yerine, daha da büyütmeyi seçmesine biz elbette şaşırmadık! Ancak anayasamız, milletin andıdır! Andını çiğnediğiniz bir milletin iradesini bu saatten sonra nasıl temsil edeceksiniz? Uyguladığınız kararların meşruiyetini neye dayandıracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hukuka, adalete ve vicdanlara düşürdüğünüz bu gölgeyle nasıl yöneteceksiniz?”

Adalet yoksa zulüm ve baskı vardır

Saadet Partisi’nden yapılacak açıklamada şöyle denildi: “Adaletin olmadığı yerde zulüm ve baskı vardır. Baskı ve zulmün kime yapıldığına bakmaksızın adaletin yanında durmak inancımızın gereğidir. Öte yandan her iktidar, meşruiyetini Anayasa’dan alır. Anayasa’yı yok sayan bir iktidar, öncelikle kendi meşruiyetini yok saymaktadır. Bilinmesini isteriz ki bizim Can Atalay ile siyasi ve sosyal hiçbir benzerliğimiz yoktur. Ancak milli irade ile seçilmiş bir kişinin vekilliğini, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen, düşürmek amasız-fakatsız bir hukuk ihlalidir. Bu skandal karara imza atanları kınıyoruz. Adalet önünde herkes eşittir. Bu eşitliği ve yasaları yok sayarsanız artık bir hukuk devleti olma vasfını yitirmiş olursunuz” açıklamasını yaptı.”

Bu darbe girişimine direneceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bütün Türkiye’ye sesleniyoruz. Anayasa’nın yok sayılması devletin yok sayılmasıdır. Bugün bir maddeyi yok sayanlar, yarın öbür maddeyi yok sayarlar. Malımızın, canımızın güvencesi Anayasa’dadır. Polisin yetkisi Anayasa’dadır. Askerin yetkisi Anayasa’dadır. Ordunun yetkisi Anayasa’dadır. Anayasa olmazsa devlet olmaz. Anayasa’yı yok sayanlar bugün Can Atalay’a, Hatay’a ama yarın sana tehdittir. Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz.”

Ülkeyi karanlık tünele soktunuz

DEM Parti, “Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi iktidarın halk iradesine yönelik sürdürdüğü siyasi darbenin devamıdır. Darbeciler başaramayacak, bu darbeler halkımızı teslim alamayacak. AYM kararını tanımayan, hukuku çiğneyen bu irade gaspına rağmen Can Atalay halkının vekilidir ve öyle de kalacaktır!” Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: “Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi bir hukuk cinayetidir. Meclis Başkanı da bu hukuk cinayetine ortak oldu, Anayasa’yı ve TBMM’nin itibarını yok sayan utanç verici kararı okuttu. Türkiye Anayasasızlaştırma sürecinde sonu belirsiz bir karanlık tünele sokulmuştur.”

Sorumluluktan kurtulamazsınız

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun: “Tüm itirazlarımıza rağmen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yurtdışındayken Can Atalay kararı Meclis’te okundu. Değil yurtdışına, uzaya da çıksanız, tarihin yüklediği sorumluluktan kurtulamazsınız. Biliniz ki; Sadece Atalay’ın vekilliği düşmedi. Bunu yapanların itibarı da yere düştü.” TİP Genel Başkanı Erkan Baş: “Can Ataay’ın milletvekilliğini düşürmek ‘Ben bu ülkenin anayasa ve kanunlarını tanımıyorum, aklıma ne eserse onu yaparım’ demektir. Bunu karşılıksız bırakmayacağız. Darbecilere karşı ülkemize sahip çıkmak için tüm yurtta sokağa çıkıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı davet ediyoruz. Ferman Saray’ın, Can Atalay halkındır! Bizler direneceğiz, kazanacağız!”