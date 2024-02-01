AYM’NİN HAK İHLALİ KARARINA RAĞMEN CAN ATALAY’IN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ “MİLLET İRADESİNE DARBE” OLARAK YORUMLANDI VE TEPKİYLE KARŞILANDI.

Halk iradesini savunmak

Av. Özen: “Karar anayasanın çiğnenmesinden öte fiilen ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Yargıtay üyeleri suç işlediler, Meclisi de bu suça ortak ettiler. TBMM halk iradesini savunması gereken bir makam. Bu bir darbe.” Prof. Kaboğlu: “Yargıtay kararı yok hükmünde.”

Suç eylemi karar olamaz

Prof. Can: “Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü mü? Hukuken hayır! AYM kararını uygulamamak suç! Konusu suç olan bir eylem 5 Yargıtay üyesinin keyfi ve Sarayın arzusuyla karar haline gelmez. Olmayan bir karar Mecliste okutularak vekillik de düşürülemez.”

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Meclisi suça alet ettiler - Yargıtay kararı hukuken yok hükmünde

TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, “Yargıtay üyeleri suç işledi, Meclis’i de bu suça ortak ettiler” dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğin düşürülmesine ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) okundu. Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine çok sayıda tepki geldi.

Atalay’ın avukatı Deniz Özen, kararın Anayasa’nın çiğnenmesinden öte fiilen ortadan kaldırılması anlamına geldiğini söyleyerek, “Yargıtay üyeleri suç işledi, Meclis’i de bu suça ortak ettiler. TBMM halk iradesini savunması gereken bir makam. Bu bir darbe” dedi.

Yeni anayasa tartışmaları içinde özel olarak bir “Can Atalay krizi” oluşturulduğunu ve Atalay’ın bir rehine pazarlığı gibi kullanıldığını ifade eden Özen, dördüncü kez AYM’ye başvuru yapacaklarını bildirdi. T24’ün haberine göre kararı, anayasal düzenin yok sayılmasıyla “darbe teşebbüsü” olarak yorumlayan Özen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u da halk iradesine sahip çıkmamakla suçladı.

Anayasa ihlal edildi

Anayasa Profesörü Osman Can, karar sonrası yaptığı açıklamada, “Can Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü mü? Hukuken hayır! AYM’nin kararını uygulamamak suç! Konusu suç olan bir eylem 5 Yargıtay üyesinin keyfiyle ve Sarayın arzusuyla karar haline gelmez. Olmayan bir Yargıtay kararı Mecliste okutularak MV de düşürülemez” dedi.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen ve milletvekili dokunulmazlığının istisnasını oluşturan suçların belirlenmesine yönelik kanuni düzenleme yapılmadan, TBMM başkanlığı yetkisini kullananların, ilgili kişinin milletvekilliğinin düşürülmesi sürecini işletmesi, Anayasa ihlâlidir” ifadelerini kullandı. 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi hukuken yok hükmündedir” dedi.

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Türkiye bu deli gömleğine sığmaz

Yargıtay kararının Genel Kurul’da okunmasıyla milletvekilliği düşürülen Can Atalay kararla ilgili açıklama yaptı. Atalay, “Yurttaşlar, Bu da oldu, bunu da yaptılar. Anayasa’nın açık; hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın seçilmiş Hatay milletvekilinin milletvekilliğini “düşürdüler”. Hukuk tanımazlığın, kuralsızlaşmanın bu boyutlara gelmesine yine de şaşırıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu suça ortak edilebilmesine onun adına üzülüyorum. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının öngörülemediği; kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Türkiye, bu kuralsızlık, hukuksuzluk deli gömleğine sığmayacak. Hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Yine AYM’ye gidecek

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Atalay’ın avukatları bir kez daha Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 3 Ocak’ta, “AYM ‘nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok” gerekçesiyle ikinci kez uymama kararı alması üzerine Atalay’ın avukatları üçüncü kez AYM’ye başvurmuştu. TBMM Genel Kurulu’nda, hakkındaki kesinleşmiş mahkumiyet kararı okunarak, milletvekilliği sona eren Atalay’ın avukatları bu kez, “seçilme hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle bir kez daha AYM’ye başvurmaya hazırlanıyor. BBC Türkçe’ye konuşan TİP Parti Meclisi Üyesi ve avukat Özgür Urfa, Atalay’ın milletvekillliğinin düşürülmesine karşı Çarşamba ya da Perşembe günü AYM’ye başvuracaklarını söyledi.

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