Yeni Asya boyun eğmedi

Ramazan Tavşan - TRABZON

İYİ PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ DR. HÜSEYİN ÖRS İLE GÖRÜŞTÜK

“Hoca varsa sıkıntı yok.” Size özel bir slogan oldu. Bu nereden, nasıl ortaya çıktı?

Trabzon Büyükşehir Başkan adaylığım döneminde seçim faaliyetleri yürütülürken, bir esnaf ziyaretimde “nasılsınız?” soruma, “Hoca varsa sıkıntı yok” ifadelerinden ortaya çıkmış bir söylemdir. Bu bizimle özdeşleşen bir slogan oldu. Gittiğimiz her yerde “nasılsınız?” sorumuzun karşılığı, “Hoca varsa sıkıntı yok” olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bize söyleyenlerin de dünya kadar sıkıntıları var. İlk seçimde yetkiyi alıp bu sıkıntıları ortadan kaldırmak, millete rahat bir nefes aldırmak bize nasip olur inşallah.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemi tıkandı

Partili Cumhurbaşkanlığı ile parlamenter sistem hakkındaki görüşleriniz ve gelinen nokta nedir?

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini bu millete öyle anlattılar ki her derde deva olacak. Ülkenin bütün problemleri en hızlı ve kolay bir şekilde bu sistemle çözülecek. Türkiye, dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasına girecek. Ülke uçacak diye bu milletin önüne koydular ve millet Cumhurbaşkanına yetkiyle birlikte Meclis gücünü de verdi. Meclisten istedikleri her şeyi jet hızıyla geçirebilme gücüne sahipler ve bu gücü kullanıyorlar. Ama geldiğimiz noktada sistem tıkandı. Çare diye sundukları sistem bir “kriz sistemi” haline dönüştü. Netice olarak, uçacak ve tüm dertleri çözüme kavuşacak olan ülke, her alanda tıkandı ve bir uçurumun kenarına getirildi. Eğitim, sağlık, hukuk, ekonomi, enflasyon, işsizlik, sanayi, tarım ve hayvancılık, nereye baksak bir çıkmaz yolda gidiyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi Trabzon’da da selâm verdiğimiz her vatandaş, önce elektrik ve doğal gaz faturalarındaki fahiş rakamlarla karşılıyor bizi. Trabzon’da bir esnaf elektrik faturasını göstererek “Yeni Ortağım, tanıştırayım hocam” diyor. Çünkü milletin gündemi, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı ve işsizlik… Tek adam, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi, yani “her şeyi ben bilirim, dediğim dedik, çaldığım düdük anlayışı”, daha 3. yılında ülkeyi iflâsa götürmüştür. Yolun sonu gelmiştir. Tünelin sonunda gördük dedikleri ışık, umut ışığı değil; tünelden bodoslama gelen tırın ışığıdır. Sözün bittiği yerdir.

Çözüm ise, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş Parlamenter sistemdir. Bu sistemin toplum nezdinde karşılığı olduğunu gördük. Toplumda karşılığı kalmamış tek adam sistemi karşısında, topluma umut olmuş, adeta yaşama alanı gibi görülmeye başlanmış, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş Parlamenter sistemi milletin önüne çıkış yolu olarak sunuyoruz. Bu çağrımız, diğer siyasî partiler tarafından da karşılık bulunca, ortaya Millet İttifakı çıktı. Bu ittifaka dahil olan her bir değerli parti genel başkanları ve kurmaylarının samimi katkılarıyla bugün milletin gündeminde umut ve çözüm olarak bulunmaktadır. Bunun en somut örneğini Ankara’da yapılan 6’lı millet ittifakı zirvesinden liderlerin tam mutabakat mesajları vermeleriyle görüyoruz. Bu uyum görüntüleri, milletin yarınlarına umut ve güvenle bakmalarını sağlamış ve gelen erken veya vaktinde yapılacak ilk seçimde çoğunlukla iktidar değişimini sağlayacaktır. Hatta bu millet ittifak mutabakatını AKP ve MHP’nin tabanlarının da olumlu karşıladıklarını görüyoruz. Çünkü bu çözüm diye dayatılan tek adam sisteminin çözüm olmadığını onlar da hanelerinde yaşıyorlar. Onlarda bir çıkış arıyorlar, umut ve makul çıkışı bu ittifakta görüyorlar.

Milletin ayağına gittik

Bu ittifak hangi ihtiyaçtan doğdu ve bugün ülkede en çok konuşulan tartışılan ve ülkenin gündemi haline geldi?

Bu ittifak sistemi bizim bir tercihimiz olarak gelmedi. Partili Cumhurbaşkanlığı’nın bu ülkede yaşadığı sürece, kendisinin Cumhurbaşkanı olma garantisi olarak getirildiği bir sistemdir. Kendilerini koruma amaçlı bu sistem gelirken, millet ittifakının oluşacağını hiç akıllarına getirmediler. Sayın Meral Akşener’in millete gitmesiyle, esnaf ziyaretleriyle ve toplumda sorunları çözülemeyen, dikkate alınmayan servisçilerin, kahvehanecilerin, atanamayan öğretmenlerin, emeklilerin, çalışanların, tarım kesiminin, esnafın, işsizin, dar gelirlinin umudu olmuştur. Kimin sorunu varsa ayağına gittik, sorunları yerinde dinledik, gerektiğinde gezi haberlerinde onları öne çıkardık. Bize olan eleştiri ve provokasyonlara tepki vermeden, sabırla ve sağduyu ile hareket ettik. Millet ittifakı olarak Belediye seçimlerinde Türkiye’nin en büyük 5 belediyesinden 4’ünü aldık. Buradaki başarılı ve uyumlu gidişat, diğer partiler ve toplumda da dikkate alınmaya başlandı.

Bu görüşünüzü hangi verilere dayanarak bir devrin kapanıp yeni bir devrin başlayacağını söylüyorsunuz?

“Bu iktidar değişmez görüşü” ilk önce Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ortadan kalktı. Millet İttifakı belediyeleri ile yaşanan, çözüm üreten belediye, şeffaf ve hesap verir belediye anlayışı toplumda değişimin işaret fişeği oldu. Millet sahipsiz olmadığını gördü. Eskiden bize selâm vermeye çekinen, kendini bir baskı altında hisseden insanlar artık açıkça konuşmaya başladılar. Bu millet ittifakı mutabakat zirvesi de tüm baskı ve endişeleri bir umuda döndürmüştür. Bunu Trabzon’un köylerinde de görüyorum. Biz İYİ Parti olarak 4 yıllık bir parti olmamıza rağmen üye sayımızı dördüncü yılın sonunda 5’e katladık. Sokakta, şehir merkezlerde üye kayıt stantları açtık. İnsanlar gelip üye oluyor. Bugün İYİ partinin Türkiye genelinde oy oranı % 20 bandına çıkmıştır. Bunu da bir veri olarak söyleyeceğim. Bir de vatandaş “bizi bunlardan kurtarın” diyor. Bundan daha iyi veri olmaz.

Bediüzzaman’ı tanıyorum

Yeni Asya ve Said Nursî hakkındaki görüş ve kanaatleriniz nelerdir?

Yeni Asya camiası benim yakından tanıdığım, eskiden beri yakın arkadaşlarımın bulunduğu değerli bir camiadır. Özellikle Allah rahmet eylesin, İbrahim Er çok yakın arkadaşımdı. Yeni Asya da eskiden beri her gün olmasa da zaman zaman okuduğum ve istifade ettiğim bir gazetedir. Hiçbir dönem güçlüye boyun eğmemiş, konjonktüre göre hareket etmemiş, hep inandığı doğruları savuna gelmiş bir gazete olarak biliyorum. Bu uğurda da şu anda olduğu gibi çok bedeller ödediğini biliyorum. Bediüzzaman’a gelince, hak hukuk, özgürlükler anlamında demokratik parlamenter sistemi savunduğunu, hayatı boyunca bunun mücadelesini verdiğini biliyorum. Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadelesini biliyorum. Yaşadığı her dönemde ülkenin bütünlüğü adına verdiği mesajları önemsiyorum.

Dr. Hüseyin Örs kimdir?

Hüseyin Örs, KTÜ’de öğretim üyesi olan bir akademisyen, 1461 Trabzonspor’da Başkanlık yapmış bir kulüp yöneticisi, 2014’te MHP’den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, 2018 seçimlerinde İyi Parti Trabzon Milletvekili seçilen Örs, “AP, DYP ve DP’de babam ve ağabeyim aktif yöneticilik yapmış Demokrat bir aileden gelen biriyim” dedi.