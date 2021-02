Yeni Asya, üzerine düşen görevi insanlık adına yapıyor

Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik de, 52. yılımız münasebetiyle yaptığı açıklamada, bu topraklarda hürriyetin, adaletin, inanç özgürlüğünün değişmez adresi olmuş, temel hak ve özgürlüklerinin savunuculuğunu tek başına da kalsa devam ettiren Yeni Asya gazetemizin, 52 yıldır medyanın namusu olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Atik, “Tanzimat’tan bu güne devam edegelen hürriyet ve demokrasi mücadelesinde bir çok insan ve kuruluş zaman zaman destek verdiler. Bir çokları her yol ayrımında, her müdahalede süfyanizmin dessasane oyunlarına mağlûp oldular veya kendilerine rüşvet verilen geçici nimetlere kanarak insanlığın en büyük dâvâsı olan hür olma mücadelesine zarar verdiler, sekteye uğrattılar. Dinî söylemlerle icra olunsa bile istibdadın her türlüsüne sillesini vuran Bediüzzaman Said Nursî’nin Peygamberimizden (asm) aldığı emanetini kıyamete kadar koruyacak; “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz asla” prensibimizle insanlığın umudu olmaya devam edeceğiz. Kışlar ve geceler bitip tükenmeden devam ediyor. Ama Yeni Asya okurlarıyla birlikte hep yeni bir gündüze, yeni bir bahara umutla bakıyor, üzerine düşen görevi insanlık adına yapıyor” ifadelerini kullandı.