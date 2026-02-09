Büyük tepki çeken küstah üslup! - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakaret eden zanlı tutuklandı

"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle Erzurum'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

 

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

 

Erzurum'da yakalandı

Erzurum'da polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu" kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Belediye Başkanı Güneş'e giyimi üzerinden hakarette bulunduğu belirtildi.

***

TİHEK'ten açıklama

TİHEK tarafından, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Kişilerin cinsiyeti, inancı, yaşam tarzı veya kıyafeti üzerinden hedef alınması, insan onuruna saldırı niteliği taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan (TİHEK) yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve dijital mecralarda, Güneş'in, kıyafeti üzerinden aşağılayıcı, küçük düşürücü ve ayrımcı nitelikte ifadelerle hedef alındığına ilişkin paylaşımların kamuoyuna yansıdığını anımsatıldı.

 

Açıklamada, "Kişilerin cinsiyeti, inancı, yaşam tarzı veya kıyafeti üzerinden hedef alınması, eşitlik ilkesine ve insan onuruna açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu tür ifadeler, demokratik toplumlarda kabul edilebilir eleştiri sınırlarını aşarak nefret söylemi ve ayrımcılığın yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Nefret söylemi kavramına ilişkin ulusal ve uluslararası hukukta yeknesak ve açık bir tanım bulunmamakta olup hangi ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında kalacağı, hangilerinin nefret söylemi niteliği taşıyacağı somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmektedir." görüşü aktarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5'inci maddesinde insan onurunun korunmasına, 10'uncu maddesinde kanun önünde eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına, 14'üncü maddesinde temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasının yasaklanmasına, 17'nci maddesinde ise kişinin maddi ve manevi varlığının korunmasına ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamelenin yasaklanmasına ilişkin hükümlere yer verildiği aktarılan açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin "Nefret içeren ifadeler" konulu 97(20) sayılı Tavsiye Kararı ile Birleşmiş Milletler'in 2019 tarihli Nefret Söylemi Stratejisi ve Eylem Planı'na ve aynı tarihli Nefret Söylemi Stratejisi ve Eylem Planı'na atıfta bulunuldu.

"Olaya konu paylaşımlar, ayrımcılığı ve nefreti teşvik etmektedir"

"Dini ayrımcılığın tipik bir göstergesi olarak İslam karşıtlığı, Müslüman birey ve gruplara karşı ayrımcı tutumları derinleştirmektedir." değerlendirmesinin bulunduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nitekim İslam karşıtı söylem ve davranışlar, Müslüman kişi ve toplulukları, camileri, ibadethaneleri ve mezarlıklar gibi kutsal mekanları, Müslüman kişilerin evleri, okulları ve kuruluşları, kılık kıyafetleri gibi unsurları hedeflemektedir. Bu çerçevede dini aidiyet üzerinden genelleme yapan, hoşgörüsüzlüğü pekiştiren ve toplumsal dışlamayı meşrulaştıran olaya konu paylaşımlar, ayrımcılığı ve nefreti teşvik etmektedir. Bu ilkeler ışığında, seçilmiş bir kamu görevlisinin ya da herhangi bir kişinin cinsiyeti, inancı veya giyim tercihi üzerinden aşağılanmasının ve hedef gösterilmesinin ifade özgürlüğünün koruma alanı içerisinde değerlendirilemeyeceği açıktır."

Açıklamada, TİHEK'in, bu nefret söyleminin toplumun çok geniş kesimleri tarafından mahkum edilmesinin önemini vurguladığı, başta kamusal sorumluluk taşıyan kişiler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini, ayrımcı ve dışlayıcı söylemlerden kaçınmaya ve insan onuruna saygılı bir dil kullanmaya davet ettiği belirtildi.

 

AA

    Günün Ayet ve Hadisi
    Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor
    Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı
    Avustralya’da bir hizmet çınarı: İsmet Şen
    Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi
    Nurdan Katreler
    Pezeşkiyan'dan İran basınına: Komşu ülkelerin liderlerine hakaret etmeyin!
    İngiliz rapçi de Müslüman oldu
    İran'da Azer Mansuri gözaltına alındı

