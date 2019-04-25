Yıldız ve Türk’e yumruk atanlar tutuklanmıştı

Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde gözaltına alınan tüm saldırganlar serbest bırakıldı.

Daha önce eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve HDP Milletvekili Ahmet Türk de benzer bir saldırıya uğramıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a 2010 Nisan ayındaki bir şehit cenazesinde yumruk atan ve üç ay tutuklu kaldıktan sonra aldığı 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezası ertelenen öğretmen Şahin Şimşek, cuma namazında Bakan’dan özür diledi. Kayseri’de namazın ardından Bakan’ın yanına giden eski Kayseri Merkez Endüstri Meslek Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Şimşek’in “Şehit cenazesinde çok duygusaldım. Hislerime yenik düştüm” diyerek özür dilediği belirtildi. Bakan Yıldız’ın ise “Şehit cenazesinde ben de çok duygusaldım ama toplum şehit cenazesinde birbirini daha iyi anlamalı. Birlik içinde olmalı” dediği öğrenildi. Şimşek’in, olaydan sonra öğretmenlikten uzaklaştırıldığını belirterek mesleğine geri dönmek istediği, Yıldız‘ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını söylediği de ifade edildi.

68 gün cezaevinde kaldı

9 yıl önce ise Ahmet Türk benzer bir saldırıya uğramıştı. Ahmet Türk, Samsun’da uğradığı yumruklu saldırıda yaralandı. Saldırının ardından Türk’e yumruk atan saldırgan İsmail Çelik yakalandı. Independent Türkçe’nin haberine göre olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle iki polis müdürü görevden uzaklaştırıldı. Valilik açıklamasında “Yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemal Issı ve Şube Müdürü Murat Alkan görevden uzaklaştırılmıştır” deniliyordu. Saldırgan İsmail Çelik gözaltına alındıktan sonra tutuklandı, 68 gün cezaevinde kaldı.