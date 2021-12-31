2022’DE DE HALKIN BİRİNCİ GÜNDEMİ HAYAT PAHALILIĞI OLACAK. EKONOMİSTLER: YENİ YILIN İLK YARISINDA ENFLASYONUN YÜZDE 40’A DAYANMASINI BEKLİYORUZ.

ÜFE-TÜFE FARKINA DİKKAT

Prof. Dr. Kâmil Yılmaz: “TÜİK'in enflasyon verileri gerçek tabloyu göstermiyor. TÜİK'in aslî görevine geri dönmesi, bize verileri doğru vermesi durumunda, şu anda enflasyonun kesinlikle yüzde 30'ların üzerinde olacağını göreceğiz. Resmî rakamlara göre yüzde 55'e dayanan üretici enflasyonu ile yüzde 20'yi aşan tüketici enflasyonu arasındaki farkı da gözden kaçırmayalım.”

DÜŞMESİ KOLAY OLMAYACAK

Prof. Dr. Ege Yazgan: "Yükselişini sürdüren enflasyon nedeniyle vatandaşlar hâlâ büyük oranda birikimlerini döviz alarak korumaya çalışıyor. 2022'de de yükselen enflasyona bağlı olarak döviz talebi artacak. Enflasyon konusunda yüzde 35-40 gibi seviyeleri görebilmemiz çok mümkün. Ondan sonra da bu seviyelerden düşmek o kadar kolay olmayacak."

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Yüksek enflasyon yılına giriyoruz

Ekonomide 2022’nin gündemi yüksek enflasyon, bir başka deyişle ‘hayat pahalılığı’ olacak. Enflasyonun yeni yılın ilk yarısında yüzde 40’lara dayanması beklenirken, büyümenin yüzde 5’in altına gerileyeceği öngörülüyor.

Son iki yılı Covid-19 pandemisinin etkisi altında geçiren Türkiye ekonomisi, 2021’i ekonomi yönetiminde yaşanan karmaşa ve kur krizi ile geride bırakıyor. Ekonomide 2022’nin gündemi ise yüksek enflasyon, bir başka deyişle ‘hayat pahalılığı’ olacak. Zira enflasyonun yeni yılın ilk yarısında yüzde 40’lara dayanması bekleniyor. Son bir yılda Dolar ve Euro karşısında yüzde 50 değer kaybeden Türk Lirası’nın 2022’de nasıl bir seyir izleyeceği de merak edilen konular arasında. Son açıklanan Kasım 2021 enflasyon verilerine göre TÜFE yüzde 21,3’e, ÜFE ise yüzde 54,62’ye çıktı. Böylelikle 2003 yılından beri TÜFE-ÜFE farkı en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 3 Ocak 2022’de açıklanacak Aralık ayı rakamları ile birlikte, enflasyonun son 19 yılın en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program’da 2022 için enflasyon hedefi yüzde 9,8 olarak belirlenmiş durumda.

Gerçek tablo gösterilmiyor

Gerçek enflasyonun TÜİK’in açıkladığı verilerin çok üzerinde olduğunu dile getiren ekonomistlere göre, 2022 yılının ilk yarısında enflasyon yeni rekorlar kırabilir. DW Türkçe’ye konuşan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz’a göre, TÜİK’in enflasyon verileri enflasyon sorununda gerçek tabloyu göstermiyor. “TÜİK’in aslî görevine geri dönmesi, kurumsal olarak erozyona izin vermeden bize verileri doğru vermesi durumunda, şu anda enflasyonun kesinlikle yüzde 30’ların üzerinde olacağını göreceğiz” diyen Prof. Yılmaz, resmî rakamlara göre yüzde 55’e dayanan üretici enflasyonu ile yüzde 20’yi aşan tüketici enflasyonu arasındaki farka dikkat çekiyor.

Düşürmek kolay olmayacak

DW Türkçe’nin haberine göre, yükselişini sürdüren enflasyon sebebi ile vatandaşlar hâlâ büyük oranda birikimlerini döviz alarak korumaya çalışıyor. 2022’de de yükselen enflasyona bağlı olarak döviz talebinin artacağını ifade eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ege Yazgan, şöyle konuşuyor: “Enflasyon konusunda yüzde 35-40 gibi seviyeleri görebilmemiz çok mümkün. Ondan sonra da bu seviyelerden düşmek o kadar kolay olmayacak.” Türkiye’nin kronik sorunlarından biri olan işsizlik de 2021 yılında ekonomi gündemin ilk sıralarında yer aldı. Temmuz ayı ile birlikte yükselişe geçen işsizliğin yılı yüzde 12 ile kapatması bekleniyor. Ancak geniş tanımlı işsizlik, son açıklanan eylül ayı iş gücü istatistiklerine göre yüzde 21,9’a çıkmış durumda.

Haber Merkezi