Zihni Çakır tutuklandı

İktidara yakınlığıyla bilinen “gazeteci” Zihni Çakır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’la yaptığı görüşme üzerinden eleştirdiği paylaşımının ardından gözaltına alınmıştı.

Çakır’ın tutuklandığı bildirildi. Çakır’ın 2023 genel seçimlerde AKP Gaziantep milletvekili aday adayı olduğu biliniyor. Haber Merkezi

