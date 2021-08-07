Ziya Selçuk neden istifa etti?

Ankara’da kulislere yansıyanlara göre, eğitimdeki “çift başlılık” ve Millî Eğitim Bakanı olarak istediği şeyleri yapamaması Ziya Selçuk’un görevinden istifa etmesinin temel sebepleri arasında gösteriliyor.

Selçuk’un rahatsız olduğu hususlardan birisi olarak “çift başlılık” gösteriliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlardan oluşan kabinenin yanı sıra çeşitli alanlarda kurullar oluşturuldu. Bunlardan birisi olan Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ile Millî Eğitim Bakanı’nın görev alanlarının çakışması ve zaman zaman farklı yöntemler benimsenmesinin önemli bir sorun olduğu belirtiliyor. Bakanlık işleyişini yakından bilen bir yetkili çift başlılığı şöyle anlatıyor: “Eğitim politikaları paralel giden bir sistem haline geldi. Bir bakanlık ve bakan var, bir de Cumhurbaşkanlığı’nda eğitim kurulu. İkisini de atayan aynı kişi, ama bunlar birbiri ile örtüşemiyor. Son dönemde ipler biraz daha Kurul’un eline geçmişti.”

KARŞIT DÜŞMEK

Ziya Selçuk’un açıklamaları ile Kurul tarafından farklı bilgilendirilen Erdoğan’ın açıklamalarının zaman zaman karşıt düşmesi de arada sorun olduğunun bir başka göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bunun en son yaşanan örneği olarak ise öğretmen açığı meselesi gösteriliyor. Selçuk, “öğretmen açığımız var” derken, Erdoğan’ın öğretmen açığının değil hatta fazlasının bulunduğunu belirtmesinin iki tarafta da sıkıntı yaratmış olması kulislere yansıyan bir bilgi.

Kulislere yansıyan bir başka bilgiyi göre ise Selçuk yeni öğretmen atamaları yapmak istemesi ve ek bütçe talep etmesine karşılık olumlu cevap alamadı. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı 2020 yılında yüzde 11,45 iken, 2021’de bu oran yüzde 10,69’a geriledi.