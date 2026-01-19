"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Farklı dünyalar ahengi

Hümeyra Titer
19 Ocak 2026, Pazartesi
Cenab-ı Hak acaba hangi hikmete binaen iki ayrı dünyanın bir araya gelip yeni ve tek bir dünya oluşturmalarını murad etmiş?

Acaba ne için bir karı ve koca olacak şekilde yaratıldık? Neslin devamı için eşe ihtiyaç duymayan canlı türleri var. Neslimiz de pek tabiî böyle devam edebilirdi. Cenab-ı Hak ne için benim dünyamdan apayrı bir dünya ile bir araya gelmemi ve bir olmamı murad etti? Kesret içerisinde ehadiyet tecellîsi. İki iken bir olabilmek. Eneyi bırakıp nahnü diyebilmek kolay iş değil…

Uzun zamandır zihnimde dolanıp duran bir soru. Tam cevabını bulmuş da değilim. Fakat düşünüyorum. Hemen akla gelen cevaplar; Cenab-ı Hakkın isimlerinin tecellî edebilmesi, dünyanın bir imtihan dünyası olması olabilir.

Yine de bu gayeler merak duygumu kesmedi. Demek bazen böyle olur. Bir hikmet buluruz, bizi bir zaman tatmin eder. Sonra yeni şeyler öğreniriz ve eski gaye yetmez olur, yeni pencereler açılır…

Evliliğin hikmet ve gayelerine dair araştırma yaparken ilk önce Rûm Suresi 21. ayet güneşler gibi parladı: “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza meveddet (sevgi) ve rahmet (şefkat) duyguları yerleştirmesi de O’nun delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.”

Ayette geçen “ezvâc” kelimesi, zevcin çoğulu. “Bir çift teşkil eden iki şeyden her biri, eş.”1 manasında. Tek başıyla manası olmayan yahut eksik olan. Birlikte bir bütünü tamamlayan parçaların her biri.

Ayetin tefsirini okurken şu ifadeler çok hoşuma gitti: “Eşlerin kendilerine has fizikî ve ruhî hususiyetleri olmakla birlikte, aynı zamanda çiftler arasında mükemmel bir âhenk mevcuttur. Birinin fizikî ve ruhî ihtiyaçları, tam mânasıyla diğerinin fizikî ve ruhî ihtiyaçlarına denk gelir. Böylece bir bütünü kâmil mânada tamamlamış olurlar.”2

Kadın fıtratı ayrı, erkek fıtratı ayrı. Hatta zihnimde canlanan sahnesiyle; birbirine karışmayan tatlı ve tuzlu denizler gibi. İki ayrı âlem… Bu kadar farklı iki şey niçin bir arada olmalı, diye düşünürken fark ettim. Sorduğum soru yanlışmış. Zahirî ayrılıkların ardında “mükemmel bir âhenk mevcut” imiş. “Birinin fizikî ve ruhî ihtiyaçları, tam mânasıyla diğerinin fizikî ve ruhî ihtiyaçlarına denk” yaratılmış.

Tefsiri okumaya devam ediyorum: “Birbirine yabancı iki farklı insanın Allah’ın emriyle tanışıp bir araya gelerek, belki anadan babadan ve kardeşten daha sıcak bir muhabbet ve şefkatle kaynaşmaları ne müthiş bir hâdisedir. Bunun gerçekleşmesi için Cenab-ı Hak, eşler arasına şu üç mühim fizikî ve ruhî kanunu koyduğunu beyân eder:

- Eşler hem bedenen, hem rûhen sükûna ve huzûra ermek için birbirine muhtaçtırlar.

- Allah eşler arasına birbirlerini sevip kaynaşmalarını ve sağlam bir beraberlik oluşturmalarını sağlayacak kuvvetli bir muhabbet koymuştur.

- Eşlerin birbirini koruyup gözetmeleri ve ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılamaları için aralarına güçlü bir merhamet ve şefkat hissi yerleştirmiştir.”3

Bir kere neymiş, o kadar da farklı değilmişiz. Nedense farklılıkların ve ayrılıkların büyütüldüğü bir asırdayız… Aksine insan, insan olmayı; birlikte yaşayarak paylaşmayı ve sorum- luluğu evlenmekle daha iyi anlar.

Şüphesiz imtihan dünyasındayız. Karşılaşılacak imtihanları karı-kocanın birlikteliğiyle aşmak çok daha kolay olsa gerek.

Başta demiştik; bazen bir hikmet buluruz, bizi bir zaman tatmin eder. Sonra o eski gaye yetmez olur, yeni pencereler açılır. Şimdilik bu pencereler açıldı.

Bakalım ileride daha neler göreceğiz…

Dipnotlar:

1- Kubbealtı Lugatı, Zevc

2- Ömer Çelik Tefsiri, Rûm suresi, 21. ayet

3- Age.

(Genç Yorum, Ocak 2026)

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni

    Gazze Komitesi yol haritası çiziyor

    Çok taraflı sistem tehdit altında

    Uyuşturucu baronları neden yakalanamıyor?

    Bir yanda af, bir yanda yeni cezaevi inşaatları

    Çocukları koruyamadık

    Türkiye’de konut fiyatı OECD’yi solladı

    Siyasallaşmış bir yargı var

    Sefalette eşitlemek

    İspanya'da 2 hızlı tren raydan çıktı: 21 kişi öldü

    Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanından galibiyetle döndü

    Askeri güç kullanılırsa yaptırımlar devreye girer

    Macron’dan Trump’a tepki

    Barrack ve Abdi bir araya geldi

    Tutuksuz yargılanma istiyoruz

    Özel’den deprem konutları iddiası: Bedava değil, depremzedeye parayla satılıyor

    Doğu Anadolu ile Batı Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı uyarısı

    Özel okullara 83 milyon lira ceza kesildi

    Avrupa Parlamentosu, AB-ABD ticaret anlaşmasını onaylamayacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çocukları koruyamadık
    Genel

    Bir yanda af, bir yanda yeni cezaevi inşaatları
    Genel

    Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni
    Genel

    Gazze Komitesi yol haritası çiziyor
    Genel

    Uyuşturucu baronları neden yakalanamıyor?
    Genel

    Siyasallaşmış bir yargı var
    Genel

    Türkiye’de konut fiyatı OECD’yi solladı
    Genel

    Çok taraflı sistem tehdit altında
    Genel

    Dijital dünya yeni kamusal alan oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.