"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Batıp gidenleri sevme(me)k

Hasan KOÇ
05 Mart 2026, Perşembe
İbrahim Aleyhisselâm, yıldıza, aya ve onlardan daha büyük olan güneşe bakar.

Bunların batıp gittikleri görünce bunların bir yaratıcı olamayacağını ve onların peşinden gidilemeyeceğini söyler. “Ben batıp gidenleri sevmem” der. Aslına bu bakış bizim içindir. Batıp gidenlerin mahiyetini bilmek ve bildirmek içindir. Güzel değildir batıp giden bir sevgili. Çünkü kaybolmaya ve yok olmaya mahkûm olan hakiki güzel olamaz. Ebedî olanı arayan kalp, bu batıp gidenlerle ikna olmaz, onları sevmez ve sevmemelidir. 

Batıp gidenler, kalbin alakasına fikrin merakına değmez. Emellerimizi karşılayamaz. Onun için arkasından ağlamaya, gam ve kederle teessüf etmeye lâyık değillerdir. Nerede kaldı ki kalp ona tapacak derece bir sevgi ile bağlansın. Fakat günümüz insanı her şeyini (sevgisini, muhabbetini, şevkini, heyecanını) batıp gidenlerin arkasına takmış. Onlar gidince insanın bütün emel ve ümitlerini de beraberinde götürüyorlar. Bütün ilgiler, alâkalar ve nazarlar batıp gidenlere çevrilmiş. Onlar batıp gitmesinler diye bütün varlığı ile sımsıkı sarılmış. Fakat ne faydaki batıp gidenler elde tutulamıyor ve ona daimî bir şekilde sahip olunamıyor.  

Bizden ayrılıp gitmez, bizden kopmaz ve bizden vazgeçmez denilen her şey sırt çeviriyor, yüzünü dönüyor, yönünü değiştiriyor. En çok sevenler bile ancak kabir kapısına kadar gelebiliyor. Onun için batıp gidenlerin arkasından bizde batıp gitmeden İbrahimvari (İbrahim Aleyhisselâm gibi) bir uyanışa ihtiyaç vardır. Hangi fânîye sahip olursak olalım ruh bâkîyi arıyor. Çünkü artık batıp gidenleri görmek istemiyor. Mecazî sevgililere bedel, ezelî ve ebedî bir sevgiliye ulaşmak istiyor.

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Motorin zammına iptal

    İspanya Trump’ı hukuka davet etti

    Öfke kontrolü müfredata girmeli

    İkili çeteden yeni gözdağı - İran: Kimse bizden itidal beklemesin

    Savaş Türkiye ekonomisini vurdu

    Bu tür “hatalar” kolay yapılmaz

    ABD 4 günde 2 milyar dolarlık askeri ekipman harcadı

    Sri Lanka açıklarında İran donanmasına ait gemi "imdat" çağrısı yapıp battı

    Orta Doğu’da 21 binden fazla uçuş iptal edildi

    İran'dan Türk hava sahasına yönelen mühimmat etkisiz hale getirildi - Mühimmat parçası Hatay Dörtyol'a düştü

    Şubat’ın enflasyon verileri açıklandı: TÜİK: 31.53 ENAG: 54.14

    Okullarda şiddet önlensin

    "Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız"

    İran uzun bir savaşa hazır

    Bölgesel savaşa dönüşme riski var

    Tanju Özcan tutuklandı

    Bağdat’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi

    Motorine 6 lira 69 kuruş zam

    Trafikte yüzde 10 hız toleransı tarihe karıştı

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.