Yıpranan kurum ve kuruluşlar

İşin başından beri partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin dertlere deva olmasının ötesinde hesapta olmayan bir çok sıkıntı ve problemlere sebep olacağını ve ülkemizin hemen her alanda içinden çıkılması zor olan kaoslara sürüklenerek kan kaybedeceğini söyleyip duruyoruz.

Üstad Bediüzzaman’ın bir asır önceden; ”Riyaset-i şahsiyenin katiyen aleyhindeyim” diyerek karşı çıktığı tek adam sistemine olan itirazımızı bazı çevreler halen anlamasalar da objektif ve tarafsız gözle bu yanlış gidişatı gören akl-ı selim bütün çevreler bu ucube sisteme niçin itiraz ettiğimizi geç de olsa anlıyorlar.

Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden kaynaklanan ve artarak devam eden sıkıntıları, problemleri kısmen görebilen ve cılız bir sesle itiraz edebilenlerin yanında halen kimisi hak etmedikleri makam mevkileri veya maddî imkânları kaybetmemek için bu sistemin ilânihaye devam etmesi için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bu ucube sisteme itirazlarımızın sebebini anlamadan, sorgulamadan bize ağır suçlamalarda, hakaretlerde bulunan bazı çevreler yaptığımız bu tenkit ve itirazlarımızın şahıslarla, iktidarlarla alakalı olmadığını genel manada sistemlerle alakalı olduğunu anlayabilseler belki onlar da itiraz oklarını bize atmaktan vazgeçerlerdi.

Evet itirazlarımız mevcut Cumhurbaşkanına yönelik olmanın ötesinde, milletin temsil mekânı olan parlamentoyu etkisiz hale getiren, bütün icraat ve yetkileri hiçbir sorumluluğu bulunmayan tek kişiye havale eden sisteme yöneliktir.

Biz biliyoruz ki bu sistemin başına dünyanın en zeki, en maharetli, en karizmatik bir liderini de getirseniz var olan sıkıntıları, problemleri çözüm noktasında yapacağı pek bir şey yoktur.

Tamamen tarafsız, muhalif, muvafık bütün vatandaşlara eşit muamelelerde bulunmakla, herkesi her kesimi kucaklamakla vazifeli olan partili bir Cumhurbaşkanının bu sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmesi mümkün mü sizce?

Bir taraftan Cumhurbaşkanlığının onur ve şerefini muhafaza edecek; diğer taraftan da lideri olduğu partinin milletin onayını almak için bazı faaliyetlerde bulunacak olan partili bir Cumhurbaşkanının işi hiç de kolay değil.

Bir yakasında Cumhurbaşkanlığı amblemi, diğer yakasında da partisinin amblemi ile mitinglerde başta muhalefet partilerine ve başka kişi veya kesimlere yönelik olarak yaptığı isnat ve suçlamalarda bulununca kendilerini cevap vermek zorunda his eden bu kesimler de bazen ölçülü bazen de ölçüsüz sataşmalar ve karşılıklı polemikler ve tahkirler ve âdet hâline gelen hakaret davaları… Ve yıpranmakta olan başta Cumhurbaşkanlığı makamı ve etkisiz hale getirilen STK’lar kurum ve kuruluşlar, vakıflar, dernekler, cemaatler daha da önemlisi dinî değerler…