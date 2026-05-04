"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Manevî yangın devam ediyor

Hüseyin GÜLTEKİN
04 Mayıs 2026, Pazartesi
Tam da Üstad Bediüzzaman’ın bir asır önceden, mealen; alevleri göklere yükselen bir yangın görüyorum; içinde evlâdım yanıyor; imanım tutuşmuş yanıyor. Bu yangını söndürmeye koşuyorum, şeklinde özetlediği günleri yaşıyoruz.

Milletin derdiyle dertlenen o büyük âlimin haber verdiği bu yangının üzerinden geçen bunca zamana rağmen yangın söndürülebilmiş değil.

Alkol ve uyuşturucu bataklıklarında debelenen çocuk yaştaki masumlar ve hayatlarının baharındaki gençler ve bunların işledikleri kan dondurucu cinayetler ve katliamlar…

Bir zamanlar Amerika ve benzeri ülkelerde herkesin hayretle seyrettikleri cinayetlerin aynısı veya benzeri artık bizde de işlenmeye başladı. Hem de Kahramanmaraş’ta olduğu gibi ilkokul çağındaki masum çocuklar arasında.

İnanılacak gibi değil. Ne oldu bize? Nerede hata yaptık ve halen bu hatalarımıza devam ediyoruz. Her yaştan insanların ötesinde minik yavrularımızı dahi göz göre göre elimizden alan bu korkunç gidişatın sonu ne olacak?

Evlerimizi sokak ve caddelerimizi, mahalle ve şehirlerimizi, okullarımızı abluka altına alan mafyanın beslediği çetelerinin işledikleri cinayetlere kim veya kimler mani olacak?

Hemen hiç kimse, hiçbir kurum, hiçbir yetkili bu korkunç gidişatın sorumluluğunu yüklenmiyor. Ne bizi idare edenler, ne örnek olması gereken medya, ne okullarımız, ne anne babalar…

Sanki birden bire tesadüfün durup dururken bu alkol uyuşturucu çeteleri türemiş; sanki hiçbir sebep yok iken kendiliğinden bu cinayetler ve katliamlar işleniyor.

Kahramanmaraş’ta işlenen cinnet hali cinayetlerde öldürülen masumların cenaze merasimlerinde ağıt yakan anne babaların göz yaşları eşliğinde bakanların ifadeleri,  ”Üzüntümüz büyüktür… Hepimizin başı sağ olsun… En kısa zamanda bu kötü gidişata hep beraber son vereceğiz inşallah...” Yaşanan can yakıcı her felâketten sonra bizi idare edenlerin teselli edici/gaz alıcı ifadeleri böyle.

Birbiri ardı sıra durmadan gelen ve gelmekte olan felâket ve belaları, işlenen cinayet ve katliamları önceden tespit ve teşhis ederek gerekli çare ve tedbirleri almanın  bir yolu, bir çaresi yok mu Allah aşkına! Yirmi dört sene boyunca hep başımıza nice felâketler, musibetler nice canlara mal olan cinayetler ve katliamlar yaşandıktan sonra hiçbir sorumluluğu üzerinize almadan; yaşananlardan ders almadan ”Milletimizin başı sağ olsun. Gereğini yapacağız, edeceğiz..” gibi savsaklayıcı ifadelerinin bir anlamı var mı?

  • Enes

    4.05.2026 08:13:45

    Failin dindarlıkla alakası olsaydı, tarikat ve cemaatlerin vay halineydi! Kemalistler, sekülerler, laikler hep beraber dindarların üzerine çullanmıştı. Bu azim olayın sorumluluğu doğrudan Kemalistlere, laik ve sekülerlere yazar. Hiç olmazsa bunu ifade edelim ki, neyin neden olduğunu anlamasalarda biz söylemiş olalım. İşte laik eğitim, laik gençlik!

