İyi niyet timsali siyasetçi...

Sıradan insanların kendilerine yönelik yapılan haksızlıkları hazmetmesi, müsamaha ile karşılaması belki mümkündür.

Fakat milleti temsil makamında bulunan şahsiyetlerin kendilerine normal tenkitlerin ötesinde yapılan hakaretleri müsamaha ile karşılaması hiç de kolay olmasa gerek.

Şahıslarına yönelik yapılan tahkir ve saldırıları görmezden gelerek, nazar-ı müsamaha bakmak, hoş görü ile karşılamak gibi hasletlere sahip olmak taktir edersiniz ki her insan için gıptaya değer bir olgunluğun, bir kemalatın işaretidir.

Bize göre maruz kaldığı en ağır hakaretlere, iftiralara, saldırılara karşı itidalini bozmadan, sabırla nazar-ı müsamaha ile karşılayan siyasîlerin başında merhum Demirel gelir.

Mesela Antalya’da bir vatandaşın Demirel’e küfretmesi hâdisesi yaşanır. Adam tutuklanır. Olup bitenleri Demirel öğrenince avukatı Yaşar Topçu'ya ”Bak Yaşar Bey; vatandaş durup dururken bize küfür etmez. Kim bilir bir şekilde biz adamı incitmişizdir. Derhal git adamı serbest bıraktır, şikâyetçi olma” der ve Yaşar Topçu mahkemeye başvurarak açtığı davayı geri çektiğini bildirir ve adamı serbest bıraktırır.

Yine merhum Demirel düzenlenen bir mitingde toplanan kalabalığa hitap ederken; ”Ben yollar yaptım; barajlar yaptım; fabrikalar yaptım…” diyerek konuşmasına devam ederken, kalabalıktan bir adam yüksek sesle; ”Sen babanın parası ile mi yaptın bunları?” diye bağırır. Polisler koşarak adamı yakalamaya çalışınca Demirel; ”Durun bakalım adam bir soru soruyor onu cevaplandırayım" diyerek soruyu soran adama; ”Ben bütün bu ülkedeki insanların verdiği paralarla verdikleri vergilerle bu yolları, barajları hastaneleri, fabrikaları yapıyorum. Ama benden öncekiler yapmadı, ben yapıyorum anladın mı?” diyor.

Keskin sol ideolojinin önemli temsilcilerinden ve Demirel hazımsızlığını hemen platformda, her zeminde dile getirmekten çekinmeyen Levent Kırca’yı duymuşsunuzdur. Bu zat adamın tertipleyeceği oyun, vs. gibi faaliyetlerin finansı için paraya ihtiyacı oluyor. Bunun için zamanın Başbakanı olan Demirel’den randevu alarak isteyeceği krediyi alabilmek için Demirel’den yardımda bulunmasını istiyor. Demirel de; ”Krediye gerek yok; ne kadar ihtiyacın varsa banim şahsî hesabımdan al” deyince Kırca; “Hayır beyefendi, şahsî paranı alırsam, bundan sonra seni istediğim şekilde eleştiremem” diyor. Demirel; “Şimdiye kadar beni hep eleştirdin, sana herhangi bir yaptırımda bulundum mu?” diye karşılık veriyor.

En fazla imam hatip liseleri döneminde açılan Demirel’in bilinen kesim tarafından sevilmenin ötesinde bir takım din dışı söylemlerle yaftalanmasına rağmen onun yine de bu dindar kesime yakın durması…

Yine dindar kimliği ile bilindiği halde kendileri gibi düşünmeyen bir çok ehl-i dini tekfir etmeyi alışkanlık haline getiren bir gazetenin merhum Demirel’in yaptığı bir rektör atamasını beğenmeyip ona hakaret etmesine rağmen ona karşılıkta bulunmaması…

İşte böyle… Hoş görünün ve müsamahanın timsali olan Demirel de siyasetçi idi; bizi şimdi idare etmekte olanlar da siyasetçi…

Hoşgörüye hasret kaldık vesselam…

