ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Demokrasi bayrağı yeniden dalgalanmalı

Hüseyin GÜLTEKİN
09 Mart 2026, Pazartesi
Sahip oldukları koltuklarını kaybetmemek için her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu, keyfiliği mubah gören, muhalif gördükleri kuruluşları ve partileri tamamen silip süpürmek için her yola başvurmaktan çekinmeyen bir iktidar ile baş başayız.

Hedefte olan partilerden birisi de geçmişte unutulmaz eserlere imza atan Demokrat Parti, Adalet Partisi ve onların devamı olan bugünkü Demokrat Parti.

Köklü ve şerefli bir maziye sahip bu partinin önüne ne gibi manilerin, engellerin konulduğunu biliyoruz. Bu manileri aşmanın hiç de kolay olmadığını da biliyoruz. Kıt kanaat ve oldukça kısıtlı imkânlarla bu partinin önüne konulan engelleri aşıp yeniden demokrasi bayrağını dalgalandırarak yoluna devam edebilmesinin de elbette kolay olmadığının farkındayız.

Bütün bu zorluklara, engellere rağmen pes etmeden yola devam edebilmeniz elbette önemli bir başarı sayılır. Hedefe varmak için sabırla, sebatla, geri adım atmadan bütün gücünüzle, enerjinizle, gayretinizle çalışmanız gerekiyor.

Herhangi bir mazisi olmayan, daha düne kadar ismi cismi olmayan nice partiler bu gün siyaset arenasında boy göstererek kendilerinden söz ettirirken; köklü ve şerefli bir geçmişi olan Demok-rat Parti'nin daha iyi yerlerde olması demokrasimizin yeniden inşası açısından elzemdir.

Bu köklü çınarın kurumaması, bu bayrağın dalgalanması için engeller ne derece aşılması zor gibi görünse de bedelleri ne kadar ağır da olsa hepsinin üstesinden geleceğinize inanıyoruz.

Nasıl ki devamı olduğunuz geçmişteki gerçek demokrasi kahramanları en ağır bedelleri göze alarak, önlerine konulan engellere takılmadan, canlarını mallarını feda ederek, demokrasi bayrağını yere düşürmeden, bu değerli emaneti size tevdi ettiler.

Nasıl ki onlar bu başarılarını Kemalizm üzerinden değil; milletle iç içe olarak, onlarla haşir-neşir olarak, onların dert ve ve sıkıntılarına kulak vererek, her platformda, her fırsatta adalet, hak ve hürriyetleri dile getirerek, Nur camiasının tavsiye ve telkinlerini dikkate alarak milletin gönlünde taht kurarak zafere ulaştılar.

İnanıyoruz ki bu metotlarla, bu taktiklerle er veya geç arzulanan başarıya kavuşacaklardır.

