"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Yakından uzağa hizmet tarzı

Hüseyin GÜLTEKİN
25 Mayıs 2026, Pazartesi
Hz. Peygamber (asm) kendisine vahiy ile gelen dinin emir ve yasaklarını öncelikle en yakınındaki refika-i hayatı olan Hz. Hatice validemizle paylaşmıştır.

Daha sonrasında da aile efradı olarak gördüğü çocuklardan Hz. Ali'ye, sevgili kızı Hz. Fâtıma'ya ve torunları Hasan ve Hüseyin'e (ra) ve yakın arkadaşı Hz. Ebubekir’e dinin yüksek hakikatlerini tedrici olarak tebliğ ettiğini görüyoruz.

Hz. Peygamber'in (asm) uyarı ve tebliğlerinde uzağında bulunan ve dine muarız olan kabile reislerini, kralları değil de öncelikle mesuliyeti altında bulunan aile efradını ve yakın çevresindeki insanları muhatap aldığını görüyoruz. 

Böylece Hz. Peygamber (asm) tebliğ, irşad ve telkinlerde aşağıdan yukarıya, yakından uzağa düstur ve metotları ile insanları hak ve hakikate davet ederek bütün zorluklara ve engellere rağmen kısa zamanda din-i mübînin geniş çevrelere yayılmasını sağladı. 

Kur’ân hizmetlerinde Hz. Peygamber'in (asm) tarzını örnek alan Üstad Bediüzzaman da onun yaptığı gibi aşağıdan yukarıya diğer bir ifadeyle yakından uzağa metodu ile yapılan bütün baskılara aldırmadan, önüne konulan engellere takılmadan milyonlarca muhtaç gönüllerde taht kurarak, hedefine ulaşma başarısını gösterdi.

Harika hitabet ve ikna gücü sayesinde sekiz tabur askerî itaate getiren, en dinsiz mütemerrit feylesoflara meydan okuyan, "Her soruya cevap verilir.” diye ilânatta bulunan, nice paşalara, komutanlara muhatap olan,  herkesin hayranlıkla ve gıpta ile baktığı nice kabiliyetlere ve meziyetlere sahip olan Üstad Bediüzzaman da Hz. Peygamber'in (asm) yaptığı gibi tebliğ ve irşadlarında -mücerret yaşadığı için- öncelikle öz kardeşleri olan Molla Abdullah ve Abdülmecit ve biraderzâdeleri olan Abdurrahman ve Fuat ile başlamıştır. Daha sonra sürgün olarak gönderildiği Barla’da, Kastamonu’da, Isparta’da, Emirdağı’nda kendisine yakınlık gösteren çoğu işçi, çiftçi, terzi, marangoz olan saf-ı evvel olarak bilinen Nur hizmetlerinde fânî olmuş fedakâr hadimlerle beraber adeta destanlar yazmışlardır.

Hadimler ve ebeveynler olarak, gerek Hz. Peygamber’in (asm) gerek Üstat Bediüzzaman’ın takip ettikleri “yakından uzağa” tarzıyla yapacağımız tebliğ ve telkinlerde, öncelikle ihmal edemeyeceğimiz çevre; aile efradımız, yakın akraba, dost ve komşularımızdır. Bunları muhatap alıp, sıcak ve samimi ilişkiler içerisinde lisan-ı hâlimizle örnek olmalıyız. Sonra hizmet dairemizi genişletip, ahlâkî erozyonun ve manevî yozlaşmanın kol gezdiği günümüz ortamlarında ömür tüketen ve bir arayış içinde bulunan bütün mütehayyir insanların yardımına koşmalıyız.       

Okunma Sayısı: 247
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray yakınlarındaki silah sesleri ve sonrasındaki operasyonla ilgili ayrıntılar paylaşıldı

    Bu karar Türkiye’nin AB hedeflerine uyumsuz

    Rusya, Kiev'e balistik füzelerle saldırdı

    Çay üreticilerinden 35 liralık fiyata tepki

    BM: İşkence haberleri için çok endişeliyiz

    Adana Saimbeyli'de 4,9 büyüklüğünde deprem

    Avrupa’dan İsrail’e sert tepki

    Felsefedeki mantık hatası

    Provokatörün Fransa'ya girişi de yasaklandı!

    Güney Kıbrıs'ta İsrail karşıtları ve destekçileri yarışacak

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınında şu an kadar 160 kişi öldü

    İrlanda: AB, İsrail'in yasa dışı yerleşimleriyle ticareti yasaklasın

    ABD'den yeni karar: "Yeşil kart" almak isteyenler yalnızca kendi ülkelerinden başvuru yapabilecek

    Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor

    Giresun'da tır ile iki otomobil kaza yaptı: 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

    "Trump'ın İran halkının taleplerini kabul etmekten başka çaresi yok"

    Çin Şanşi'de kömür madeninde patlama: 90 işçi öldü

    Yargı eliyle siyasete müdahale edilmesin

    Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.