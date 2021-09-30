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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Adalet için de samimiyet şart

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Eylül 2021, Perşembe
Adlî yıl açılışındaki “Devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa, onun hangi sistemle yönetildiğinin, kimin tarafından idare edildiğinin bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm hüküm sürer. Adalet, devletin varlığının sebebidir” sözleriyle, başında olduğu devletin halihazırdaki “hukuk” tatbikatını tekrar gündeme taşımıştı Erdoğan.

Binaları kast ederek söylediği “Önce Danıştay’ı, ardından Anayasa Mahkemesini hamd olsun bitirdik. Şimdi de komşu olarak Yargıtay’ın bu muhteşem binasını bitirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz” sözleri de tek adam rejiminde yüksek yargı organlarının içine düşürüldükleri durumu çağrıştırmıştı.

Son olarak “Adaleti sağlamanın ölçüsü kanun, nizam, maşerî vicdandır. Vicdanınızla kararlarınız arasına hiç kimsenin, hiçbir gücün girmesine müsaade etmeyin” diye seslendiği hâkim ve savcılara verdiği mesaj ise “Saraydan yine ‘Talimat verdik, gereği yapılacak’ gibi sözler sâdır olduğu takdirde ne yaparlar acaba?” sorusunu zihinlere getirdi.

Keza hâkim ve savcılara “İnancı, konumu, kökeni ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine rıza göstermeyin” diye “talimat” verirken “Yargıya güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz” demesi, birçok kişiye “Bunu ‘terörist’ yaftası vurulanların mağdur ailelerine yardım edenlere operasyonlar düzenleyip onları da gözaltına alarak ve içeri tıkarak mı yapacaksınız?” dedirtti.

“Adaleti hâkim kılmak, demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi canlı tuttuk” sözü de ister istemez şunu sordurdu:

Hukuksuz OHAL uygulamaları ve KHK’larla milyonları mağdur ederek; bebek, anne, hasta ve yaşlıları zindanlarda tutarak; âlâyı vâlâ ile açıkladığınız İnsan Hakları Eylem Planı için 7 aydır hiçbir adım atmayarak mı?

Aynı konuşmadaki “Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan, bir soldan gençlerin darağacına gönderildiği dönemler yaşadık” sözü ise şu hazin gerçeği gündeme getirdi:

Şimdi de güya darbecilerle ve teröristlerle mücadele etmek adına, darbeyle de, terörle de hiçbir alâkası olmayan insanların zindanlarda süründürüldüğü bir dönemi yaşıyoruz.

Ve bütün bunlar, Rabbimizin Saff Sûresi ikinci ayetindeki ikazını yine derhatır ettiriyor: “Yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz?”

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  • Ali ok

    30.9.2021 09:02:24

    İyi ki dinimi h Karaman'dan ogrenmedim veya onun gibilerden yoksa dindar görünümlü dinsiz olurdum yada iman etmemiş müslüman olurdum yada dini var imanı yok türkülerde ki gibi Allah benikorumus.hepumizi korusun Yoksa adalet hukuk insan hakları dürüstlük digerkam hasbilik insanı koruma başörtüsü tesettür bunlar önemli seyler

  • Hüseyin

    30.9.2021 08:11:48

    Ah ah Kazım kardeş. Bunların herşeyi yalan, dolan, talan olmuş. Devletin dini adalettir cümlesi bana çok soğuk geldi . Ne demek o? Kıyası maal fesattır o. Din, dindir. Hani eskiden karakollarda haşa " burada Allah yok" yazardı ya, onun gibi bir şey bu

  • Rıza

    30.9.2021 07:28:03

    Sayın Erdoğan. Binaları kast ederek söylediği “Önce Danıştay’ı, ardından Anayasa Mahkemesini hamd olsun bitirdik. Şimdi de komşu olarak Yargıtay’ın bu muhteşem binasını bitirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz” Demiş. Evet ama binalar bitti ama içi Bom Boş. Ben neyleyeyim binayı keşke adalet sarayları yerine eski binalar dursa idi de ADALET dağıtsa idi. Adalet Adalet Adalet çok özledim sizi.

  • Asım parlak

    30.9.2021 06:36:47

    Hakkını yemeyelim akp 20 yıllık iktidarında zaten yerine oturmamış olan sistemi tek adam rejimiyle tamamen mahvetti üzülerek ifade etmeliyimki bunu şöyle veya böyle alternatifsizlik adı altında halk desteğini alararak yaptı halende anketlerde % 30 larda gözüküyormuş bunu ne ile izah etmeli benim aklım almıyor.PES VALLAHİ PES !!¡!!

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