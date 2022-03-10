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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Bursa Kitap Fuarı başlıyor

10 Mart 2022, Perşembe 22:04
TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11-20 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda Yeni Asya Standı okuyucularını bekliyor.

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 19. Kitap Fuarı, 11-20 Mart 2022 tarihleri arasında arasında kitapseverleri karşılayacak. Fuar, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

Bu yıl 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda Yeni Asya Standı büyük bir heyecanla okuyucularını bekliyor. On gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk faaliyetlerinden oluşan 65 kültür faaliyeti ve imza gününde yazarlar okurlarıyla buluşacak. 12-13 Mart’ta Rıfat Okyay, 19 Mart’ta ise İslâm Yaşar kitaplarını imzalayacak.

İstanbul - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 304
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