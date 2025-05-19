Selahattin Yaşar Çarşamba Kitap Fuarında

SAMSUN ÇARŞAMBA’DA 7. KİTAP FUARI BUGÜN AÇILIYOR. FUARDA YAZARLARIMIZDAN SELAHATTİN YAŞAR (İSLAM YAŞAR) 3 GÜN BOYUNCA KİTAPLARINI İMZALAYACAK.
Samsun, Çarşamba Belediyesinin düzenlediği 7. Kitap Fuarı bugün açılıyor. Fuarda Yeni Asya Neşriyat da eserleriyle yer aldı.
Kitap çeşitliliği ve güvenilir kaynak bakımından aranan stant olan Yeni Asya Neşriyat; Risale-i Nur Külliyatı, açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân Mealleri, Peygamber Efendimizin (asm) hayatı, aile, gençlik, çocuk kitapları ve içtimaî konularda birçok eseriyle kitapseverlerle buluşuyor.
İMZA PROGRAMLARI VAR
Edebiyatçı yazar Selahattin Yaşar, 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde, saat 13:00-18:00 arasında stantta bulunarak kitaplarını imzalayacak ve okuyucularıyla sohbet edecek. Fuar 27 Mayıs 2025 tarihinde sona eriyor.
YENİ ASYA - ÇARŞAMBA / SAMSUN - SEDAT SERDAR