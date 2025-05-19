Selahattin Yaşar Çarşamba Kitap Fuarında

SAMSUN ÇARŞAMBA’DA 7. KİTAP FUARI BUGÜN AÇILIYOR. FUARDA YAZARLARIMIZDAN SELAHATTİN YAŞAR (İSLAM YAŞAR) 3 GÜN BOYUNCA KİTAPLARINI İMZALAYACAK.

Samsun, Çarşamba Belediyesinin düzenlediği 7. Kitap Fuarı bugün açılıyor. Fuarda Yeni Asya Neşriyat da eserleriyle yer aldı. Kitap çeşitliliği ve güvenilir kaynak bakımından aranan stant olan Yeni Asya Neşriyat; Risale-i Nur Külliyatı, açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân Mealleri, Peygamber Efendimizin (asm) hayatı, aile, gençlik, çocuk kitapları ve içtimaî konularda birçok eseriyle kitapseverlerle buluşuyor. İMZA PROGRAMLARI VAR Edebiyatçı yazar Selahattin Yaşar, 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde, saat 13:00-18:00 arasında stantta bulunarak kitaplarını imzalayacak ve okuyucularıyla sohbet edecek. Fuar 27 Mayıs 2025 tarihinde sona eriyor. YENİ ASYA - ÇARŞAMBA / SAMSUN - SEDAT SERDAR

Okunma Sayısı: 507

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.