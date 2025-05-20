Şanlıurfa Valiliğinden örnek bir proje: Yazarlar, genç kalemleri keşfediyor

Şanlıurfa Valiliği tarafından başlatılan BİGEP (Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi) kapsamında yürütülen "Geleceğin Yazarları" projesi, Eyyübiye ilçesindeki çeşitli liselerde büyük ilgi gördü.

Eyyübiye ilçesine bağlı; Tes-İş Anadolu Lisesi, Şair Nabi Fen Lisesi, Sare Hatun Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eyyübiye Ayhan Şahenk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla program geçen ay sona erdi.

Proje kapsamında şiir, deneme ve hikâye türlerinde yapılan yazma çalışmalarıyla gençlerin yetenekleri keşfedildi.

NETİCE BİZİ ŞEVKLENDİRDİ

İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Demir, projeden beklenenden daha etkili sonuçlar alındığını şöyle ifade etti:

“Öğrencilerden gelen yazılar bizleri şaşırttı. Deneme, şiir ve hikâye alanında ciddî potansiyel var. Yazma becerileriyle birlikte özgüvenleri de arttı. Gençlerin bu gelişimi, projeyi daha da anlamlı kıldı. Bu netice bizi daha da şevklendirdi. Emeği geçen bütün idareci, öğretmen ve öğretim görevlisi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

YAZARLAR GENÇLERLE TANIŞTI

Proje kapsamında gençlerle buluşan yazarlar arasında Prof. Dr. Mahmut Kaya, Mehmet Sarmış, Mehmet Nur Şanda, Arif Toprak ve gazetemiz Yeni Asya yazarı Sebahattin Yaşar gibi isimler yer aldı. Her biri öğrencilere yazma sürecine dair bilgi verirken aynı zamanda uygulamalı atölyeler gerçekleştirdi.

Proje yöneticisi müdür Vehbi Uzundağ, yazarların öğrenciler üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

“Okullardaki genç yetenekler bizi sevindirdi. Yazarlar, liseli gençlerimizle tanıştılar. Gençlerimiz yazılar yazdılar, şiirler yazdılar ve yazarların yazarlık serüvenlerini dinlediler. Yazar olmanın, temel kaynağının okumak, gözlemlemek ve yorumlamak olduğunu fark ettiler. Programa katılan ve değişik türlerde eserleri olan yazarlarımız da gençlerimizle yakından tanıştılar, onlarla sohbet ettiler ve onlara kompozisyon yazdırdılar. Program sonrası öğrencilerimizden güzel geri bildirimler geldi. Davranışlarında bile değişiklikler olanlar oldu, kendilerine güven gelen ve kitaplara daha çok ilgi göstermeye başlayan gençlerimiz bizi geleceğe dair ümitlendirdi. Projemize destek veren bütün katılımcı yazarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

SEBAHATTİN YAŞAR: "ONLAR TAM DA GELECEĞİN YAZARI"

Katıldığı Fen Lisesi’nde öğrencilere kompozisyon yazdıran gazetemiz yazarı, eğitimci Sebahattin Yaşar da, programla ilgili şunları söyledi: “Öğrencilerin kompozisyon yazmaları çok kıymetli. Ben de hem üniversitede hem katıldığım lise programlarında bazen de açık havada küçük çaplı da olsa, kompozisyon yazma etkinliği yaptırıyorum. Gençleri kalem kağıtla buluşturmak onları mutlu ediyor. Görüş ve düşüncelerini yazarak görünür hâle getiriyorlar. Yazma kabiliyetlerini görüyorlar. Kelime dağarcığının nasıl bir kapasitede olduğunu fark ediyorlar. Kendilerini ifade etmede zorlanan gençler, ‘Hocam okumayınca yazamıyor insan’ diyerek içinde oldukları durumu paylaşıyorlar. Bir de oldukça renkli düşünce dünyaları olanlar var. Onlar tam da geleceğin yazarları. Şunu anlıyorum ki, genci tanımanın veya onun kendisini tanımasının bir yolu da yazmaktır. Genç, yazdıklarında gizlidir." dedi. Yaşar ayrıca gençlere imzalı kitap hediye edilmesinin de yazma heyecanını artırdığını belirterek projeyi yürüten eğitim camiasını tebrik etti.

GENÇLİK, UMUT VAAD EDİYOR

Geleceğin yazarlarına ilham kaynağı olmayı amaçlayan proje, gençliğin umut vadettiğini ortaya koydu. Proje sürecine değerli katkılar sunan yazarlarımız; Prof. Dr. Mahmut Kaya, Arif Toprak, Mehmet Sarmış, Mehmet Nur Şanda, Eyyüp Azlal, Vedat Akıllı, Gül Kaçar, Ali Tutluoğlu, Hasan Yıldız, Şükran Taşdelen, İbrahim Halil Özdemir ve Sebahattin Yaşar'a İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Demir tarafından plaket takdimiyle son bulan bu anlamlı çalışma, eğitimin sadece sınıfla sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi.

Yeni Asya - Şanlıurfa