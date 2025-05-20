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20 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Bogota Kitap Fuarı’ında Risale-i Nur eserlerine büyük ilgi - Risale-i Nur vesilesiyle İslam'ı seçtiler

20 Mayıs 2025, Salı 09:54
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenen Uluslararası Bogota Kitap Fuarı (FILBO), bu yıl da yoğun ilgi gördü. Fuarda, Risale-i Nur eserleriyle yapılan İslâmî tebliğ çalışmaları dikkat çekerken, 15 gün içinde yaklaşık 100 kişi Müslüman oldu.

Risale-i Nur'da her soruya cevap var
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

1988 yılından bu yana düzenlenen ve Latin Amerika’nın en büyük kitap etkinliklerinden biri olan FILBO, bu yıl 25 Nisan-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Fuara 24 ülke, 140 yazar ve 500’ün üzerinde yayınevi katıldı. Yaklaşık 2.300 etkinliğe ev sahipliği yapan fuarı, 1 milyona yakın kişi ziyaret etti.

Peşin Hüküm Yok, Merak Çok

Kolombiya’da yaşayan halkın İslâm’a karşı önyargılı olmadığını vurgulayan görevliler, İslâm’la ilk defa karşılaşan birçok kişinin, mantıklı açıklamalar karşısında etkilendiğini belirtip şöyle dediler: “Buradaki insanlar İslâm hakkında pek bilgi sahibi değil. Bu da önyargısız yaklaşmalarını sağlıyor. İnancımızı mantıklı ve samimî bir şekilde anlattığımızda, çoğu olumlu tepkiler veriyor.”

Risale-i Nur Standına Yoğun İlgi

Fuar alanında, Filistin’deki zulme dikkat çeken standın yanı sıra, İslâm’ı tanıtmak amacıyla açılan Risale-i Nur standı da büyük ilgi gördü.

Stantda Kur’ân-ı Kerîm ve İspanyolcaya çevrilmiş Risale-i Nur eserleri sergilenirken, ziyaretçilere İslâmiyet hakkında bilgi verildi.

Stant görevlileri, sekiz yıldır fuara katıldıklarını belirterek şunları söyledi: “Bu süre içinde binlerce kişiye İslâm’ı tanıtmaya çalıştık. Her yıl farklı ihtida öykülerine şahit oluyoruz. Ziyaretçilerin çoğu Katolik, bazıları ise ateist ya da agnostik. İslâm’ı anlattığımızda dikkatle dinliyor, sorular soruyorlar. Kabullenenlere şahadet getirtiyor ve iletişim bilgilerimizi veriyoruz.”

Müslüman Oldular

Bu yılki fuarda yaklaşık 100 kişi İsâmiyet’i kabul etti.

Şahitlik edenler gözyaşlarını tutamazken, hidayetin nurunun adeta yüzlere yansıdığı gözlemlendi. Yağmur ile toprağın buluşması gibi hakikate aç insanların İslâm’la buluşması da o denli şevkli, derin ve dokunaklı bir sahneye dönüşüyor.

Yeni Asya - İstanbul

Etiketler: kur'an, doğru islamiyet, tefekkür, risale-i nur, said nursi, tefsir, kolombiya, kitap fuarı
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