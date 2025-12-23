En çok kullanılan 10 soyadı açıklandı

Türkiye genelindeki resmî nüfus kayıtları üzerinden yapılan analizler, ülkede en yaygın kullanılan soyadlarını ortaya koydu.

Yapılan değerlendirmeye göre Türkiye’de en fazla kullanılan 10 soyadı ve bu soyadlarını taşıyan kişi sayıları şöyle sıralandı:

Yılmaz: 1 milyon 171 bin, 2- Kaya: 888 bin 828, 3- Demir: 864 bin 643, 4- Çelik: 710 bin 598, 5- Yıldız: 690 bin 153, 6- Şahin: 683 bin 206, 7- Yıldırım: 661 bin 503, 8- Öztürk: 583 bin 451, 9- Aydın: 577 bin 350, 10- Özdemir: 552 bin 684. Açıklanan veriler, Türkiye’de en sık rastlanan soyadının Yılmaz olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre yaygın soyadlarının büyük bölümü meslekler, kişisel nitelikler ya da tabiattan ilham alınarak oluşturuldu. Çelik, Demir ve Kaya gibi soyadları güç ve dayanıklılığı simgelerken; Yıldız ve Şahin gibi isimlerin ise tabiat unsurlarından esinlenerek benimsendiği belirtiliyor.

Haber Merkezi