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30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Yeni Asya Neşriyat Nevşehir’de

30 Kasım 2019, Cumartesi
Yeni Asya Neşriyatın da katıldığı 1. Nevşehir Kitap Fuarı, dün büyük coşkuyla başladı.

Bediüzzaman Said Nursî’nin “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imâniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” sözünü kendisine düstur edinen Yeni Asya Neşriyat, Türkiye’nin dört bir yanında kitap fuarlarına katılmaya devam ediyor. Şimdi de ilk fuarını yapacak olan Nevşehir’de.

Okumaya dâvet ediyoruz

Nevşehir Belediyesi’nin düzenlediği 1. Nevşehir Kitap Fuarı, büyük bir coşkuyla açıldı. Yeni Asya Neşriyat da katıldığı fuar, “Kültür Sanat Günleri” kapsamında 8 Aralık tarihine kadar devam edecek. Nevşehir Kitap Fuarı Forum Kapadokya A.V.M.’de yapılacak.  Çok sayıda yayınevi ve markanın bulunacağı fuar, birçok yazarı kitapseverlerle buluşturacak. Fuar 10:00 ve 22:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bundan böyle her yıl geleneksel olarak düzenleyecekleri kitap fuarına yoğun bir katılım beklediklerini belirterek, fuarda pek çok ünlü yazarın imza günlerinde okurlarıyla buluşacağını söyledi. Başkan Rasim Arı, “Düzenlediğimiz fuarda gençlerimizi, çocuklarımızı, okumayı seven tüm vatandaşlarımızı kitapla buluşturacağız. Ben tüm hemşehrilerimi fuarımıza, kitapla ve yazarlarımızla buluşmaya dâvet ediyorum” dedi.

Bu sayede Risale-i Nur’u tanıtıyoruz

Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur eserlerinin ilânatını kendisine ayrılan standda yapacak. Kitapseverlerin Risale-i Nur Külliyatı’ndan çocuk, kadın, tarih, edebiyat, gençlik, aile, psikoloji ve dinî  eserlere kadar birçok alandaki eseri Yeni Asya Neşriyat standında bulabilecekler. Ayrıca çocuklarına Kur’ân-ı Kerîm eğitimi, değerler eğitimi, Risale-i Nur eğitimi, namaz eğitimi hakkında eser arayan ebeveynlerin uğrak noktasının Yeni Asya Neşriyat standı olacağı görünüyor. Standımıza bütün Nevşehir halkını bekliyoruz. 

Yeni Asya - Nevşehir

Fotoğraf: AHMET EMRE SERTBAKAN

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