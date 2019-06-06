Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah bize lûtufta bulundu ve iliklere kadar işleyen Cehennem azâbından bizi korudu. Tûr Suresi 27 HADİS: Kim zulmen bir arazi parçasını ele geçirirse, Kıyamet Günü onun toprağını sırtında taşıyarak mahşer yerine gelir. Camiü's-Sağir Hadis No: 8353

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