25 Nisan 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
En güzel isimler Allah’ındır; o isimlerle Ona dua edin. Onun isimleri hakkında haktan ayrılanları ise bırakın. Onlar işlediklerinin cezasını göreceklerdir.
A’raf Suresi: 180
HADİS:
Yiyeceklerinizi biraz soğutarak yiyin ki, sizin için bereketli kılınsın.
Camiü’s-Sağir, No: 1700
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