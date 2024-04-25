Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

En güzel isimler Allah’ındır; o isimlerle Ona dua edin. Onun isimleri hakkında haktan ayrılanları ise bırakın. Onlar işlediklerinin cezasını göreceklerdir.

A’raf Suresi: 180

HADİS:

Yiyeceklerinizi biraz soğutarak yiyin ki, sizin için bereketli kılınsın.

Camiü’s-Sağir, No: 1700