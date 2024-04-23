23 Nisan 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Allah kime hidâyet etmişse, işte doğru yolu bulan odur. Allah’ın saptırdıkları ise, hüsrâna düşenlerin tâ kendileridir.
A’raf Suresi: 178
HADİS:
İnsanlar selâm vermemekle cimriliğin doruğuna ulaşırlar.
Camiü’s-Sağir, No: 1698
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