Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah kime hidâyet etmişse, işte doğru yolu bulan odur. Allah’ın saptırdıkları ise, hüsrâna düşenlerin tâ kendileridir.

A’raf Suresi: 178 HADİS: İnsanlar selâm vermemekle cimriliğin doruğuna ulaşırlar.

Camiü’s-Sağir, No: 1698

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.