Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Doğrusu onların düşünüp îmân etmeye niyetleri yoktur. Tûr Sûresi: 36 HADİS: Kim gülerek günah işlerse, ağlayarak Cehennem ateşine girer.

Camiü's-Sağir Hadis No: 8382

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