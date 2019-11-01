Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İşte onlar Allah’ın rızâsına yaklaşmış olanlardır. Nimetlerle dolu Cennetlerdedirler. Vakıa Sûresi: 11-12 HADİS: Kim ihlâsla “Lâ ilâhe illâllah” derse Cennete girer. Camiü’s-Sağir, No: 8896

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