Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün geldiğinde, takva sahiplerini, Rahman’ın huzuruna seçkin bir topluluk halinde çıkarırız. Mücrimleri ise susuz ve yaya olarak Cehenneme süreriz. Meryem Sûresi: 85-86 HADİS: Allah’a kulluk etmesi dinî kavrayış olarak kişiye yeter. Kendi görüşünden başkasını beğenmemesi de cahillik olarak ona yeter. Camiü’s-Sağir, No: 2932

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