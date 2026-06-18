İran: Savaşı biz kazandık

Üst düzey bir ABD'li yetkilinin söz konusu metni kamuoyuyla paylaşmasının ardından İran devlet televizyonuna konuşan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sürece dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Kalibaf, ABD ve İsrail’in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına engel olduklarını savunarak, "ABD ve Siyonist rejimi yendik" dedi. Mevcut müzakere sürecinin geçmiş dönemlerden çok farklı bir zeminde yürüdüğünü öne süren İranlı yetkili, "Şimdiki müzakerelerin önceki dönemlerden farkı, sahadaki zaferin müzakereye dayanak oluşturmasıdır. Silahlı kuvvetlerimiz düşman karşısında galip gelmiştir" diye konuştu. Haber Merkezi

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