Konut satışları Mayıs ayında sert düştü

TÜİK verilerine göre Mayıs 2026’da konut ve iş yeri satışlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla düşüş yaşandı. İlk el konut satışları yüzde 27,9, ikinci el konut satışları yüzde 32,7 azaldı.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 32,7 düşüşle 63 bin 137 olarak gerçekleşti. Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları Mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak bin 387 oldu. Böylece yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Haber Merkezi

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