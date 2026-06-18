Satın alma gücümüz yara aldı

Türkiye’de satın alma gücü Avrupa ortalamasının gerisinde kalırken vatandaşın temel tüketim düzeyi düşüyor, Avrupa ile fark ise giderek açılıyor.

Enflasyonda dünya dördüncüsüyüz TÜİK ve Eurostat verilerine dayanan hesaplamalara göre Türkiye’de kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, AB ortalamasının yüzde 33 altında bulunuyor. Buna göre Avrupa’da tüketim harcamaları artarken Türkiye’de haneler temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Türkiye, satın alma gücü bakımından 36 ülke arasında sondan altıncı sırada yer alıyor. Listenin zirvesinde Lüksemburg, İrlanda ve Norveç yer alırken, Türkiye’nin gerisinde yalnızca beş Balkan ülkesi yer alıyor. Türkiye’yi sırasıyla Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek izliyor. Haber Merkezi

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