Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ayetlerimizi inkâr edip de “Bana mal ve evlât verilecek” diyen kimseyi gördün mü? Yoksa o gaybdan haberdar mı oldu? Veya Rahmân’dan bir ahid mi aldı? Meryem Sûresi: 77-78 HADİS: “Allah'a inandım” de. Sonra da dosdoğru ol. Camiü’s-Sağir, No: 2930

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