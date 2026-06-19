Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Görmedin mi ki Biz kâfirlere şeytanları musallat ettik; onları inkâr ve isyâna sürükleyip dururlar. Sen onlar hakkında acele etme. Biz onlar için gün sayıyoruz.

Meryem Sûresi: 83-84

HADİS:

Az bir dînî kavrayış sahibi olan, çok ibadet edenden daha hayırlıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2932