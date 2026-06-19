19 Haziran 2026, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Görmedin mi ki Biz kâfirlere şeytanları musallat ettik; onları inkâr ve isyâna sürükleyip dururlar. Sen onlar hakkında acele etme. Biz onlar için gün sayıyoruz.
Meryem Sûresi: 83-84
HADİS:
Az bir dînî kavrayış sahibi olan, çok ibadet edenden daha hayırlıdır.
Camiü’s-Sağir, No: 2932
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