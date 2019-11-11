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11 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

11 Kasım 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ardı arkası kesilmeyen ve kendilerinden esirgenmeyen bol meyveler arasındadırlar.

Vakıa Sûresi: 32-33

HADİS:

Geceleyin yüz âyet okuyan kimsenin ismi gafillerin defterine yazılmaz. 

Camiü’s-Sağir, No: 8924

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