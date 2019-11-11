Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ardı arkası kesilmeyen ve kendilerinden esirgenmeyen bol meyveler arasındadırlar. Vakıa Sûresi: 32-33 HADİS: Geceleyin yüz âyet okuyan kimsenin ismi gafillerin defterine yazılmaz. Camiü’s-Sağir, No: 8924

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