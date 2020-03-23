Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Harbe girerseniz mutlaka size yardım ederiz.” Allah şâhittir ki onlar yalancıların tâ kendisidir. Haşir Sûresi: 11-2 HADİS: Kıyamet ancak kötü insanların başına kopar. Camiü’s-Sağir, No: 9850

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